Члени виборчкомів на спецдільницях у лікарнях зможуть безкоштовно здати ПЛР-тест

Це стосується не тільки тих закладів охорони здоровʼя, де перебувають хворі на COVID

Це стосується не тільки тих закладів охорони здоровʼя, де перебувають хворі на COVID

Рixabay

Члени виборчих комісій на спеціальних виборчих дільницях, які розташовані в медичних закладах, можуть пройти ПЛР-тестування на коронавірусну інфекцію.

Як передає RegioNews з посиланням на "Укрінформ", про це розповів член Центральної виборчої комісії Сергій Постівий. "Членам виборчих комісій, які працюють на спеціальних виборчих дільницях, рекомендується не пізніше ніж за 72 години (до дня голосування — ред.) пройти відповідне ПЛР-тестування", — зазначив Постівий. За його словами, це стосується не тільки тих закладів охорони здоровʼя, де перебувають хворі на COVID, це стосується всіх спеціальних дільниць закладів охорони здоровʼя. Він додав, що, за даними МОЗ, тестування буде безкоштовним — для цього члени комісій мають предʼявити свої посвідчення. Постівий також запевнив, що члени комісій, які працюватимуть у медзакладах, де лікуються пацієнти з COVID-19, матимуть необхідні засоби індивідуального захисту. Працівники лікарень допомагатимуть їм правильно одягати та знімати захисні засоби, аби запобігти зараженню. Нагадаємо, раніше у МОЗ пообіцяли розв'язати проблему з чергами на ПЛР-тестування.

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