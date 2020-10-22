09:46  22 жовтня
В Україні за добу вперше зафіксували понад 7000 нових хворих COVID-19
09:24  22 жовтня
На Одещині звільнили очільника митниці та ініціювали повний аудит служби
08:44  22 жовтня
Доба на Донбасі: окупаційні війська п'ять разів порушили режим "тиші"
UA | RU
UA | RU
22 жовтня 2020, 10:54 4

Члени виборчкомів на спецдільницях у лікарнях зможуть безкоштовно здати ПЛР-тест

22 жовтня 2020, 10:54 4
Читайте также на русском языке
Це стосується не тільки тих закладів охорони здоровʼя, де перебувають хворі на COVID
Це стосується не тільки тих закладів охорони здоровʼя, де перебувають хворі на COVID
Рixabay
Читайте также
на русском языке

Члени виборчих комісій на спеціальних виборчих дільницях, які розташовані в медичних закладах, можуть пройти ПЛР-тестування на коронавірусну інфекцію.

Як передає RegioNews з посиланням на "Укрінформ", про це розповів член Центральної виборчої комісії Сергій Постівий.

"Членам виборчих комісій, які працюють на спеціальних виборчих дільницях, рекомендується не пізніше ніж за 72 години (до дня голосування — ред.) пройти відповідне ПЛР-тестування", — зазначив Постівий.

За його словами, це стосується не тільки тих закладів охорони здоровʼя, де перебувають хворі на COVID, це стосується всіх спеціальних дільниць закладів охорони здоровʼя.

Він додав, що, за даними МОЗ, тестування буде безкоштовним — для цього члени комісій мають предʼявити свої посвідчення.

Постівий також запевнив, що члени комісій, які працюватимуть у медзакладах, де лікуються пацієнти з COVID-19, матимуть необхідні засоби індивідуального захисту. Працівники лікарень допомагатимуть їм правильно одягати та знімати захисні засоби, аби запобігти зараженню.

Нагадаємо, раніше у МОЗ пообіцяли розв'язати проблему з чергами на ПЛР-тестування.

коронавірус вибори Україна ЦВК тести
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Підписуйтесь на RegioNews
20 жовтня 2020
Андрій Мартинов: Якщо у Борщагівській ОТГ і далі залишиться стара влада, буде трагедія
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
Всі відео »
Садовий або Синютка: дві загадки передвиборчого Львова
Запорізька облрада: чи зможуть молоді та "зелені" витіснити з політичної арени місцевих старожилів
Всі публікації »
Кирило Сазонов
Олександр Костенко
Віктор Таран
Всі блоги »