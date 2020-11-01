Новообраний мер Білгород-Дністровського захворів коронавірусом

Через це перенесли прийняття присяги нового градоначальника

Через це перенесли прийняття присяги нового градоначальника

Фото: Facebook

Новообраний мер Білгорода-Дністровського Одеської області Віталій Граждан захворів на COVID-19, тому почне виконувати свої обов'язки після одужання.

Про це сам Віталій Граждан написав на своїй сторінці в Facebook, повідомляє RegioNews.

30 жовтня Постановою Білгород-Дністровської територіально виборчої комісії кандидат від "ОПЗЖ" Віталій Граждана був визнаний обраним на посаду міського голови міста Білгорода-Дністровського.

Проте приступити до виконання службових обов'язків новий мер поки не зможе, оскільки перебуває на самоізоляції будинку – тест на COVID-19 показав позитивний результат.

Відповідно до законодавства України ми вже маємо право скликати чергову сесію міськради і приводити до присяги новообраний депутатський корпус та міського голову. Але, на жаль, COVID добрався і до мене, тест показав позитивний результат. Зараз перебуваю на самоізоляції, не маю права нікого піддавати ризику. Працюю на дому", — написав Віталій Граждан.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що колишній мер Павлограда Іван Метелиця помер від COVID-19.

30 жовтня мер міста Новгород-Сіверський Чернігівської області, Олег Бондаренко помер у віці 47 років від COVID-19. Тому в місті відбудуться повторні вибори.

28 жовтня чинний мер Борисполя і лідер виборчих перегонів Анатолій Федорчук помер від COVID-19 до оголошення результатів виборів.

Також повідомлялося, що у Борисполі проведуть повторні вибори з-за смерті кандидата в мери Анатолія Федорчука.