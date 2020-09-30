Нардепка від "Євросолідарності" Яна Зінкевич вдруге захворіла на коронавірус
У народної депутатки Яни Зінкевич вдруге за рік виявили коронавірус
Про це сама Яна Зінкевич написала на своїй сторінці у Facebook, повідомляє RegioNews.
Сьогодні ми здавали всією фракцією аналізи на короновірус. На жаль в мене також позитивний результат. З симптомів поки що лише сильна втома.
Я уже хворіла один раз на коронавірус, надіюсь цього разу буде легше. Минулого разу хворіла тяжко, була на кисневому забезпеченні (але не на ШВЛ на щастя)", - повідомила Яна Зінкевич.
Друзі! Сьогодні ми здавали всією фракцією аналізи на короновірус. Нажаль в мене також позитивний результат Прошу всіх...Опубліковано Яною Зінкевич Середа, 30 вересня 2020 р.
Нагадаємо, Рада відмінила пленарні засідання через спалах COVID-19 серед депутатів.
Зокрема захворіла глава партії "Голос" Кіра Рудик та п'ятий президент України Петро Порошенко.