Нардепка від "Євросолідарності" Яна Зінкевич вдруге захворіла на коронавірус

Про це сама Яна Зінкевич написала на своїй сторінці у Facebook, повідомляє RegioNews.

Сьогодні ми здавали всією фракцією аналізи на короновірус. На жаль в мене також позитивний результат. З симптомів поки що лише сильна втома.

Я уже хворіла один раз на коронавірус, надіюсь цього разу буде легше. Минулого разу хворіла тяжко, була на кисневому забезпеченні (але не на ШВЛ на щастя)", - повідомила Яна Зінкевич.