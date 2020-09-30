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30 вересня 2020, 21:13

Нардепка від "Євросолідарності" Яна Зінкевич вдруге захворіла на коронавірус

30 вересня 2020, 21:13
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Півроку тому депутатка перехворіла важкою формою COVID-19
Фото: Європейська солідарність
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У народної депутатки Яни Зінкевич вдруге за рік виявили коронавірус

Про це сама Яна Зінкевич написала на своїй сторінці у Facebook, повідомляє RegioNews.

Сьогодні ми здавали всією фракцією аналізи на короновірус. На жаль в мене також позитивний результат. З симптомів поки що лише сильна втома.

Я уже хворіла один раз на коронавірус, надіюсь цього разу буде легше. Минулого разу хворіла тяжко, була на кисневому забезпеченні (але не на ШВЛ на щастя)", - повідомила Яна Зінкевич.

Друзі! Сьогодні ми здавали всією фракцією аналізи на короновірус. Нажаль в мене також позитивний результат Прошу всіх...

Опубліковано Яною Зінкевич Середа, 30 вересня 2020 р.

Нагадаємо, Рада відмінила пленарні засідання через спалах COVID-19 серед депутатів.

Зокрема захворіла глава партії "Голос" Кіра Рудик та п'ятий президент України Петро Порошенко.

Яна Зінкевич коронавірус COVID-19 нардеп Європейська солідарність
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