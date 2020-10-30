МОЗ озвучило ціну відкриття тимчасових госпіталів у Києві
Вони дозволять отримати 500 додаткових ліжок для пацієнтів із COVID-19
Вони дозволять отримати 500 додаткових ліжок для пацієнтів із COVID-19
Для організації тимчасових госпіталів у Києві потрібно 245 млн гривень.
Про це під час брифінгу повідомив Міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає RegioNews.
Ми отримали інформацію від влади Києва, де вона збирається розміщувати в разі потреби тимчасові мобільні госпіталі - це може бути або Виставковий центр, або Палац спорту. Вони розрахували, що їм потрібно 245 млн гривень", - сказав Степанов.
Він додав, що для забезпечення лікувального процесу в таких госпіталях знадобиться 1200 осіб медперсоналу.
Нагадаємо, Уряд виділив додаткові кошти на закупівлю експрес-тестів на COVID-19.
Уряд виділив додаткові кошти на закупівлю експрес-тестів на COVID-19Всі новини »
30 жовтня 2020, 13:39Уряд підвищив зарплати сімейним лікарям - Степанов
30 жовтня 2020, 12:24В Україні оновили зони карантину: Київ залишається у "помаранчевій" зоні
30 жовтня 2020, 11:19
20 жовтня 2020
Андрій Мартинов: Якщо у Борщагівській ОТГ і далі залишиться стара влада, буде трагедія
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
Вибори в Запоріжжі: чи вдасться меру Буряку дожити до кінця другого терміну і до чого тут Коломойський
Проліт глав ОДА повз мерські крісла. Чому програли Кучер, Борзов та Коваль