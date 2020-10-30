МОЗ озвучило ціну відкриття тимчасових госпіталів у Києві

Вони дозволять отримати 500 додаткових ліжок для пацієнтів із COVID-19

Вони дозволять отримати 500 додаткових ліжок для пацієнтів із COVID-19

Фото: скріншот відео

Для організації тимчасових госпіталів у Києві потрібно 245 млн гривень.

Про це під час брифінгу повідомив Міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає RegioNews.

Ми отримали інформацію від влади Києва, де вона збирається розміщувати в разі потреби тимчасові мобільні госпіталі - це може бути або Виставковий центр, або Палац спорту. Вони розрахували, що їм потрібно 245 млн гривень", - сказав Степанов.

Він додав, що для забезпечення лікувального процесу в таких госпіталях знадобиться 1200 осіб медперсоналу.

Нагадаємо, Уряд виділив додаткові кошти на закупівлю експрес-тестів на COVID-19.