Кабмін виділив 14,5 мільйона для обласних COVID-лабораторій

Це пов’язано із зростанням кількості нових випадків захворювання

Це пов’язано із зростанням кількості нових випадків захворювання

Фото: Кабмін

Кабінет Міністрів перенаправив 14,5 млн грн на закупівлю обладнання для обласних лабораторних центрів МОЗ, які здійснюють тестування на COVID-19.

Розпорядження було ухвалене на засіданні Кабміну, передає RegioNews.

Таким чином, Уряд перерозподілив кошти за бюджетною програмою "Громадське здоров’я та заходи боротьби з епідеміями”.

У зв’язку з погіршенням епідемічної ситуації, пов’язаної з поширенням в Україні COVID-19, виникла потреба в збільшенні кількості тестувань на COVID-19 методом ПЛР лабораторними центрами МОЗ”, - йдеться в пояснювальній записці до документа.

Крім того, необхідне додаткове фінансування закупівель відповідного обладнання.

Для 11 обласних лабораторних центрів планують придбати станції автоматичної екстракції РНК вартістю 1 млн 250 тис. грн кожна, а також ампліфактор для Рівенського обласного лабораторного центру вартістю 848 тис. грн.

Нагадаємо, МОЗ внесло зміни до стандарту госпіталізації пацієнтів з COVID-19, обов'язкова госпіталізація необхідна людям з певних груп ризику.