У РНБО показали статистику заповненості "ковідних” лікарень у регіонах
Рада національної безпеки і оборони опублікувала інфографіку, яка демонструє ситуацію із заповненістю лікарень пацієнтами із коронавірусом у різних регіонах України.
Про це повідомляэ Telegram-канал "Коронавірус в регіонах", передає RegioNews.
Згідно із даними РНБО, найгірша ситуація із заповненістю ліжок у Луганській області, там лікарні заповнені на 100%.
Далі йдуть Одеська та Сумська області, де завантаженість лікарняних ліжок досягає 90% і 88,2%.
В "лідери” увійшли також Донецька та Хмельницька області, там 81,8% і 75,4% відповідно.
Зазначається, що в середньому заповненість ліжок по Україні становить 65,7%.
Нижче граничного рівня (50%) завантаженість спостерігається в Івано-Франківській (43,7%) і Кіровоградській (48,3%) областях.
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