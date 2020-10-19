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19 жовтня 2020, 18:59 3

У РНБО показали статистику заповненості "ковідних” лікарень у регіонах

19 жовтня 2020, 18:59 3
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Найгірша ситуація із заповненістю ліжок у Луганській області
Найгірша ситуація із заповненістю ліжок у Луганській області
Фото: flickr
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Рада національної безпеки і оборони опублікувала інфографіку, яка демонструє ситуацію із заповненістю лікарень пацієнтами із коронавірусом у різних регіонах України.

Про це повідомляэ Telegram-канал "Коронавірус в регіонах", передає RegioNews.

Згідно із даними РНБО, найгірша ситуація із заповненістю ліжок у Луганській області, там лікарні заповнені на 100%.

Далі йдуть Одеська та Сумська області, де завантаженість лікарняних ліжок досягає 90% і 88,2%.

В "лідери” увійшли також Донецька та Хмельницька області, там 81,8% і 75,4% відповідно.

Зазначається, що в середньому заповненість ліжок по Україні становить 65,7%.

Нижче граничного рівня (50%) завантаженість спостерігається в Івано-Франківській (43,7%) і Кіровоградській (48,3%) областях.

Нагадаємо, нардепи хочуть створити штаб по боротьбі з COVID-19 на чолі з Зеленським.

коронавірус РНБО статистика Луганська область лікарні
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