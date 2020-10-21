У Зеленського розробляють п'ять сценаріїв посилення карантину: ЗМІ дізналися подробиці

В Офісі президента не планують вводити локдаун

В Офісі президента не планують вводити локдаун

Рixabay

У Кабміні і в Офісі президента розглядають п'ять сценаріїв можливого посилення карантину в Україні, а для профілактики нині просто попереджають українців про наслідки при недотриманні правил безпеки.

Як передає RegioNews, про це розповіли одразу три джерела "Обозревателя" у владних установах.

"Є п'ять сценаріїв — зелений, жовто-зелений, жовтий, помаранчевий і чорний. Зеленого точно не буде. Чорний — якщо буде висока смертність і понад 10 тисяч. заражень на добу", - розповіло джерело.

Воно також зазначило, що проти посилення карантину виступає прем'єр-міністр Денис Шмигаль, але рішення ухвалюють в Офісі президента.

За словами джерела, локдауна, як навесні, не буде.

"Рішення про якийсь локдаун навіть не обговорюється. МОЗ про це говорить для профілактики — залякати українців, щоб дотримувалися нинішніх обмежень. Кабмін зараз лобіює покарання за неносіння захисних масок, посилення контролю, перевірки. Але закривати весь бізнес, як це було навесні, точно не будуть. У всякому разі, поки це навіть не обговорюється", — сказало джерело.

За словами джерела, після виборів ще як мінімум з місяць будуть формуватися місцеві ради, буде змінюватися керівництво департаментів, розроблятися нова політика. Але прем'єр Шмигаль виступає за адаптивний карантин — це, нібито, його ноу-хау і він робить на нього ставку.

За наявними даними, карантин можуть посилити до кінця року, проте це рішення, швидше за все, буде пов'язано зі збільшенням кількості хворих до 10 тисяч на добу і завантаженістю лікарень.

Нагадаємо, МОЗ розробив план реагування на чотири рівні небезпеки через коронавірус.

Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)