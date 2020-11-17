Хворі COVID-19 мають право на безкоштовні послуги та ліки - Шмигаль

Держава виділяє достатньо коштів для цього

Держава виділяє достатньо коштів для цього

Фото: з відкритих джерел

За словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, хворі COVID-19, які лікуються амбулаторно, мають право отримувати безкоштовно всі послуги та ліки, передбачені пакетом допомоги, спрямованим на боротьбу з COVID-19.

Як передає RegioNews, про це Денис Шмигаль розповів в ефірі програми "Свобода слова".

Він зазначив, що держава виділяє достатньо коштів місцевим комунальним лікарням, які є не прибутковими.

"Звичайно, люди мають право і мають вимагати, а лікарі зобов’язані надавати весь необхідний комплекс ліків і лікування людям, які лікуються амбулаторно. Це дуже важливий меседж. Усі кошти для лікування і закупівлі необхідних ліків держава виділила - і виділяє достатньо. Питання в тому, щоб вимагати цього від лікарів у лікарнях, які ці гроші отримують по розподілу за "ковідні" пакети", - сказав Шмигаль.

Нагадаємо, 11 листопада Кабінет міністрів ухвалив рішення про введення жорсткого карантину вихідного дня в Україні з 14 листопада – з 00:00 суботи до 00:00 понеділка.

