У МОЗ сказали, коли можна буде побачити перші результати карантину вихідного дня

Міністр зазначив, що українці повинні проводити з сім'єю не виходячи з дому

Міністр зазначив, що українці повинні проводити з сім'єю не виходячи з дому

Фото: МОЗ

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив, щоб побачити зменшення кількість інфікованих коронавірусом після карантину вихідного дня необхідно мінімум два тижні за умови повного його дотримання.

Про це Степанов повідомив під час брифінгу, пише RegioNews.

"Сьогодні у нас з 00:00 вступив в дію карантин вихідного дня — це вже другий вихідний, який він буде діяти. На минулих вихідних дотримання карантину вихідного дня було так собі ... Для нас важливо виконати всі правила і дотриматися всіх правил, саме карантину вихідного дня ", — зазначив міністр.

За його словами, дотримання всіх протиепідемічних заходів — життєва необхідність.

"Згідно з нашими розрахунками ми можемо зупинити і стабілізувати ситуацію, зупинити поширення хвороби і зупинити різке зростання. Коли у нас є карантин вихідного дня і працюють виключно продуктові магазини чи аптеки", — заявив Степанов.

Міністр зазначив, що українці повинні проводити час з сім'єю не виходячи з дому.

"Таким чином ми розраховуємо на зменшення контактів і, як наслідок, зменшення кількості хворих. Неможливо на наступний день після карантину побачити відповідне зменшення хвороби", — заявив глава МОЗ.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу підтвердили майже 15 тисяч випадків коронавірусу.