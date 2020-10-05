Стало відомо, скільки нардепів захворіли коронавірусом від початку епідемії

У вересні в парламенті зафіксували 27 випадків захворювання

У вересні в парламенті зафіксували 27 випадків захворювання

Фото: flickr

Від початку пандемії хворобу COVID-19 було підтверджено у 63 народних депутатів і працівників апарату Верховної Ради.

Про це йдеться у відповіді апарату Верховної Ради на запит агентства "Укрінформ”, передає RegioNews.

Зокрема, лише у вересні захворювання підтвердили у 27 народних обранців і працівників апарату.

За інформацією, наявною в Апараті Верховної Ради України, коронавірусну хворобу (COVID-19) підтверджено всього у 46 народних депутатів України, в тому числі у 20-ти - у вересні, та в 17 працівників Апарату Верховної Ради України, з них у семи - у вересні”, - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу виявили 3 774 інфікованих, зафіксовано 33 летальних випадки, 1145 пацієнтів одужали.

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