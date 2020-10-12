В Одеської області у лікарнях з хворими на COVID-19 не змогли утворити ДВК

Мова йде про Дунайську обласну та Ізмаїльську районну лікарні

Мова йде про Дунайську обласну та Ізмаїльську районну лікарні

Фото: з відкритих джерел

Ізмаїльська міська територіальна виборча комісія не змогла сформувати дільничні комісії на спеціальних дільницях в медичних установах, де лежать пацієнти з COVID-19.

Як передає RegioNews, про це повідомляє "Думская".

Місцеві організації політичних партій не подали своїх кандидатур для включення в дільничні виборчкоми. Міська комісія теж не змогла знайти охочих, щоб створити ДВК хоча б у мінімальному складі.

У зв'язку з цим територіальна виборча комісія звернулася за роз’ясненнями до Центральної виборчої комісії.

Хворі на COVID-19, які знаходяться у стаціонарних закладах, обмежені у своїх правах згідно з законодавством про введення карантинних обмежень. Тому проводити вибори на цих дільницях, піддаючи ризику зараження членів комісії, недоцільно", - йдеться у зверненні ТВК.

Раніше повідомлялося, що в Центрвиборчкомі рекомендують не використовувати електронний паспорт в додатку "Дія", а пред'являти на виборчій дільниці для отримання бюлетеня паспорт у вигляді книжечки або ІD-карту.