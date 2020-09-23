У ще одного нардепа діагностували коронавірус
Народний обранець від депутатської групи "За майбутнє" Іван Чайківський отримав позитивний тест на коронавірусну інфекцію.
Як повідомляє RegioNews, про це він написав на своїй сторінці у Facebook.
За словами нардепа, він планує продовжити працювати, але дистанційно.
"Друзі! Те, що інколи здається далеким, насправді є набагато ближчим. Особливо, якщо йдеться про хворобу. Змушений на 2-3 тижні попрацювати дистанційно — в мене діагностовано Ковід-19. Бережіть себе та своїх близьких!", — написав він.
Друзі! Те, що інколи здається далеким, насправді є набагато ближчим. Особливо, якщо йдеться про хворобу. Змушений на 2-3...Опубліковано Іваном Чайківським Середа, 23 вересня 2020 р.
Нагадаємо, напередодні стало відомо, що коронавірусну інфекцію підхопив народний депутат від "Слуги народу" Анатолій Драбовський.