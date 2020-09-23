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23 вересня 2020, 16:35 2

У ще одного нардепа діагностували коронавірус

23 вересня 2020, 16:35 2
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Йдеться про Івана Чайківського
Йдеться про Івана Чайківського
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Народний обранець від депутатської групи "За майбутнє" Іван Чайківський отримав позитивний тест на коронавірусну інфекцію.

Як повідомляє RegioNews, про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

За словами нардепа, він планує продовжити працювати, але дистанційно.

"Друзі! Те, що інколи здається далеким, насправді є набагато ближчим. Особливо, якщо йдеться про хворобу. Змушений на 2-3 тижні попрацювати дистанційно — в мене діагностовано Ковід-19. Бережіть себе та своїх близьких!", — написав він.

Друзі! Те, що інколи здається далеким, насправді є набагато ближчим. Особливо, якщо йдеться про хворобу. Змушений на 2-3...

Опубліковано Іваном Чайківським Середа, 23 вересня 2020 р.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що коронавірусну інфекцію підхопив народний депутат від "Слуги народу" Анатолій Драбовський.

коронавірус нардеп хвороба парламент Верховна Рада
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