У ще одного нардепа діагностували коронавірус

Йдеться про Івана Чайківського

Йдеться про Івана Чайківського

Народний обранець від депутатської групи "За майбутнє" Іван Чайківський отримав позитивний тест на коронавірусну інфекцію.

Як повідомляє RegioNews, про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

За словами нардепа, він планує продовжити працювати, але дистанційно.

"Друзі! Те, що інколи здається далеким, насправді є набагато ближчим. Особливо, якщо йдеться про хворобу. Змушений на 2-3 тижні попрацювати дистанційно — в мене діагностовано Ковід-19. Бережіть себе та своїх близьких!", — написав він.

Друзі! Те, що інколи здається далеким, насправді є набагато ближчим. Особливо, якщо йдеться про хворобу. Змушений на 2-3... Опубліковано Іваном Чайківським Середа, 23 вересня 2020 р.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що коронавірусну інфекцію підхопив народний депутат від "Слуги народу" Анатолій Драбовський.