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28 грудня 2020, 13:16 26

Ляшко розповів, коли українці зможуть повернутися до звичного ритму життя після COVID

28 грудня 2020, 13:16 26
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Україна почне поступово повертатися до нормального існування з квітня 2021 року
Україна почне поступово повертатися до нормального існування з квітня 2021 року
Фото: з відкритих джерел
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Головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що Україна почне повертатися до звичного ритму життя у квітні 2021 року, однак повністю від протиепідемічних обмежень відмовлятися не буде.

Про це він розповів в ефірі "Україна 24", передає RegioNews.

Ми з квітня будемо потихеньку повертатимемося до звичного нам ритму життя. Ми не позбудемося повністю протиепідемічних обмежень і таких жорстких карантинів, які ми сьогодні фіксуємо", - сказав Ляшко.

Він також зазначив, наскільки реальна поява нових штамів.

Коронавірус з моменту його виявлення вже має приблизно 12 тис. мутацій. Це очікуване явище для епідеміологів і вірусологів. Найбільше, щоб я хотів, - щоб поруч з епідемією коронавірусної хвороби не розпочався спалах якоїсь іншої інфекційної хвороби, а їх величезна кількість", - пояснив Ляшко.

Раніше повідомлялося, що в Україні вперше за два місяці добовий показник COVID-19 опустився нижче п'яти тисяч.

коронавірус карантин Віктор Ляшко пандемія локдаун
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