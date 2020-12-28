Ляшко розповів, коли українці зможуть повернутися до звичного ритму життя після COVID

Україна почне поступово повертатися до нормального існування з квітня 2021 року

Україна почне поступово повертатися до нормального існування з квітня 2021 року

Фото: з відкритих джерел

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що Україна почне повертатися до звичного ритму життя у квітні 2021 року, однак повністю від протиепідемічних обмежень відмовлятися не буде.

Про це він розповів в ефірі "Україна 24", передає RegioNews.

Ми з квітня будемо потихеньку повертатимемося до звичного нам ритму життя. Ми не позбудемося повністю протиепідемічних обмежень і таких жорстких карантинів, які ми сьогодні фіксуємо", - сказав Ляшко.

Він також зазначив, наскільки реальна поява нових штамів.

Коронавірус з моменту його виявлення вже має приблизно 12 тис. мутацій. Це очікуване явище для епідеміологів і вірусологів. Найбільше, щоб я хотів, - щоб поруч з епідемією коронавірусної хвороби не розпочався спалах якоїсь іншої інфекційної хвороби, а їх величезна кількість", - пояснив Ляшко.

Раніше повідомлялося, що в Україні вперше за два місяці добовий показник COVID-19 опустився нижче п'яти тисяч.