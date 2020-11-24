Степанов назвав нові умови введення повного локдауну в Україні

Обмеження посилять у разі колапсу медичної системи

Обмеження посилять у разі колапсу медичної системи

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Міністр охорони здоров'я Максим Степанов назвав головну умову введення в Україні повного локдауну чи жорсткого карантину. Як пояснив міністр, коли уряд говорить про посилення карантину, то він спирається на завантаженість медичної системи.

Як передає RegioNews, про це Степанов заявив в ефірі програми "Свобода слова".

Дивлячись на сьогоднішню динаміку ми можемо говорити, що це (критичне завантаження - ред.) від 25 до 30 тисяч (нових випадків щодня - ред.). У такому випадку заповненість нашої медичної системи може бути близько 80%, а це вже серйозна цифра", - заявив він.

За його словами, зараз в Україні загалом зайнято 52% ліжок для хворих на коронавірусу. Найбільш напружена ситуація з заповненістю лікарень у Києві, Одесі та Харківській області.

Ми продовжуємо збільшувати кількість ліжок для хворих на коронавірус. Ми також збільшуємо кількість ліжок, підключених до кисню та концентраторів. Ми надалі нарощуємо потужності медичної системи", - наголосив міністр.

Нагадаємо, 21 листопада Шмигаль підтвердив, що влада готується до введення локдауну якщо карантин вихідного дня не спрацює.