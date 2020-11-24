19:32  23 листопада
Лідер Меджлісу Рефат Чубаров захворів на COVID-19
20:32  23 листопада
Очільником Сумської ОДА призначено Василя Хому
08:11  24 листопада
Бойовики на Донбасі чотири рази порушили режим "тиші"
UA | RU
UA | RU
24 листопада 2020, 09:24 3

Степанов назвав нові умови введення повного локдауну в Україні

24 листопада 2020, 09:24 3
Читайте также на русском языке
Обмеження посилять у разі колапсу медичної системи
Обмеження посилять у разі колапсу медичної системи
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов назвав головну умову введення в Україні повного локдауну чи жорсткого карантину. Як пояснив міністр, коли уряд говорить про посилення карантину, то він спирається на завантаженість медичної системи.

Як передає RegioNews, про це Степанов заявив в ефірі програми "Свобода слова".

Дивлячись на сьогоднішню динаміку ми можемо говорити, що це (критичне завантаження - ред.) від 25 до 30 тисяч (нових випадків щодня - ред.). У такому випадку заповненість нашої медичної системи може бути близько 80%, а це вже серйозна цифра", - заявив він.

За його словами, зараз в Україні загалом зайнято 52% ліжок для хворих на коронавірусу. Найбільш напружена ситуація з заповненістю лікарень у Києві, Одесі та Харківській області.

Ми продовжуємо збільшувати кількість ліжок для хворих на коронавірус. Ми також збільшуємо кількість ліжок, підключених до кисню та концентраторів. Ми надалі нарощуємо потужності медичної системи", - наголосив міністр.

Нагадаємо, 21 листопада Шмигаль підтвердив, що влада готується до введення локдауну якщо карантин вихідного дня не спрацює.

коронавірус карантин МОЗ лікарні Максим Степанов
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Підписуйтесь на RegioNews
20 жовтня 2020
Андрій Мартинов: Якщо у Борщагівській ОТГ і далі залишиться стара влада, буде трагедія
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
Всі відео »
"Велике будівництво". Якими "схемами на дорогах" найближче оточення підставляє Зеленського
Місцеві коаліціади. Хто буде контролювати новообрану Одеську облраду
Всі публікації »
Юрій Бутусов
Юрій Гаврилечко
Кирило Сазонов
Всі блоги »