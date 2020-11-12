Зеленського і Єрмака госпіталізували в "Феофанію"

Вони перебувають в ізольованих палатах

Вони перебувають в ізольованих палатах

Фото: Апостроф

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк повідомив, що президента України, раніше хворого COVID-19, а також голову Офісу президента Андрія Єрмака, госпіталізували в лікарню.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на коментар Подоляка "Українській правді".

Все досить строго, регламентовано протоколом. Вони знаходяться у Феофанії. Там є обладнаний спеціальний кабінет, у якому президент може проводити наради. Ось сьогодні проводив багато селекторних нарад", - повідомив він.

Також він зазначив, що в палаті президента встановлено спецзв'язок. У Єрмака такої функції немає, тільки ізольована палата.

Радник голови ОП зазначає, що у президента і голови ОП стандартний графік роботи. "Єдине обмеження - це ізоляція, нікого немає поруч. Тобто, ніхто з помічників не знаходиться біля президента або біля голови Офісу, вони знаходяться в комунікаційному офлайні", - розповів радник Єрмака.

Він також додав, що Зеленський не бачиться з сім'єю, тому що суворо дотримується карантину.

Крім того, прессекретар президента Юлія Мендель пояснила, чому Зеленський замість самоізоляції на дому опинився в "Феофанії".

Логістичні рішення приймалися досить швидко, президент дійсно з Офісу відправився додому, а звідти у вівторок перебрався в лікарню, адже там кращі умови для самоізоляції і догляду за пацієнтами з коронавирусною інфекцією", - заявила Мендель.

Нагадаємо, 9 листопада стало відомо, що президент України Володимир Зеленський захворів на коронавірус. Згодом з'явилася інформація, що глава Офісу президента Єрмак теж захворів на COVID-19.

Також повідомлялось, що прем'єр-міністр Денис Шмигаль здасть ПЛР-тест після виявлення коронавірусу у Зеленського та Єрмака.

Крім того, спікер парламенту Дмитро Разумков заявив, що у нього підтвердили захворювання COVID-19.