09:34  12 листопада
Кількість хворих COVID-19 в Україні продовжує зростати: за добу більше 11 тисяч
10:16  12 листопада
У столичній Держспоживслужбі вважають, що карантин вихідного дня призведе до повного локдауну
08:11  12 листопада
За добу три обстріли: в штабі ООС розповіли про ситуацію на Донбасі
UA | RU
UA | RU
12 листопада 2020, 10:01 575

Зеленського і Єрмака госпіталізували в "Феофанію"

12 листопада 2020, 10:01 575
Читайте также на русском языке
Вони перебувають в ізольованих палатах
Вони перебувають в ізольованих палатах
Фото: Апостроф
Читайте также
на русском языке

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк повідомив, що президента України, раніше хворого COVID-19, а також голову Офісу президента Андрія Єрмака, госпіталізували в лікарню.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на коментар Подоляка "Українській правді".

Все досить строго, регламентовано протоколом. Вони знаходяться у Феофанії. Там є обладнаний спеціальний кабінет, у якому президент може проводити наради. Ось сьогодні проводив багато селекторних нарад", - повідомив він.

Також він зазначив, що в палаті президента встановлено спецзв'язок. У Єрмака такої функції немає, тільки ізольована палата.

Радник голови ОП зазначає, що у президента і голови ОП стандартний графік роботи. "Єдине обмеження - це ізоляція, нікого немає поруч. Тобто, ніхто з помічників не знаходиться біля президента або біля голови Офісу, вони знаходяться в комунікаційному офлайні", - розповів радник Єрмака.

Він також додав, що Зеленський не бачиться з сім'єю, тому що суворо дотримується карантину.

Крім того, прессекретар президента Юлія Мендель пояснила, чому Зеленський замість самоізоляції на дому опинився в "Феофанії".

Логістичні рішення приймалися досить швидко, президент дійсно з Офісу відправився додому, а звідти у вівторок перебрався в лікарню, адже там кращі умови для самоізоляції і догляду за пацієнтами з коронавирусною інфекцією", - заявила Мендель.

Нагадаємо, 9 листопада стало відомо, що президент України Володимир Зеленський захворів на коронавірус. Згодом з'явилася інформація, що глава Офісу президента Єрмак теж захворів на COVID-19.

Також повідомлялось, що прем'єр-міністр Денис Шмигаль здасть ПЛР-тест після виявлення коронавірусу у Зеленського та Єрмака.

Крім того, спікер парламенту Дмитро Разумков заявив, що у нього підтвердили захворювання COVID-19.

коронавірус Володимир Зеленський Андрій Єрмак Офіс президента президент Юлія Мендель
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Підписуйтесь на RegioNews
20 жовтня 2020
Андрій Мартинов: Якщо у Борщагівській ОТГ і далі залишиться стара влада, буде трагедія
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
Всі відео »
Вибори мера у Херсоні: чи переможуть динозаври
Краматорський фініш: хто буде контролювати перлину української оборонки
Всі публікації »
Денис Казанський
Артем Моісєєнко
Олександр Черненко
Всі блоги »