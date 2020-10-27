У ще одного заступника Єрмака виявили коронавірус

Президент та керівник ОП здорові й почуваються добре

Президент та керівник ОП здорові й почуваються добре

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У заступника керівника Офісу президента Андрія Смирнова виявили коронавірусну інфекцію. Він, як і хвора на COVID-19 ще одна заступниця глави ОП Юлія Ковалів, перебуває на самоізоляції.

Про це заявила прессекретар глави держави Юлія Мендель, інформує RegioNews з посиланням на "Укрінформ".

"Двоє людей з Офісу президента - Юлія Ковалів та Андрій Смирнов - мають позитивні тести на COVID-19. Вони перебувають на самоізоляції. Офіс щиро бажає їм якнайлегшого протікання хвороби та якнайшвидшого одужання”, - зазначила вона.

Водночас речниця глави держави зазначила, що президент та керівник ОП здорові й почуваються добре.

За її словами, працівники Офісу президента регулярно проходять тестування на коронавірус.

"Офіс президента на регулярній основі проводить тестування співробітників, нині всі співробітники теж пройдуть тести. В Офісі суворо дотримуються карантинних заходів, зокрема користуються дезінфекторами та масками, міряють температуру, за можливості, співробітники працюють з дому”, - розповіла Мендель.

Водночас прессекретар президента поінформувала, що ОП не впроваджуватиме додаткових карантинних заходів.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що заступник керівника Офісу президента Юлія Ковалів захворіла на коронавірус. Також заразився її чоловік і діти.