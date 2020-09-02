Тимошенко вперше розповіла, як хворіє на COVID-19

Вона заявила, що кризовий стан вдалося пережити

Вона заявила, що кризовий стан вдалося пережити

Фото: Facebook

Про це вона повідомила у Facebook, передає RegioNews.

За словами Тимошенко, вона поступово починає повертатися до нормального життя, "хоча до одужання ще далеко”

Тепер уже є можливість крок за кроком повертатися до нормального життя", - написала політик.

Також Тимошенко подякувала усім, хто її лікував та допомогав, "передаючи ліки й поради по лікуванню”.

Усе це було вчасно, потрібно і все це допомогло мені боротися з цією бідою. Я дякую вам за ваші унікальні теплі слова підтримки, за квіти, за наші спільні фото, які ви передавали мені як символ співчуття і навіть за дитячі іграшки", - зазначила Тимошенко.

Нагадаємо, 23 серпня стало відомо, що у Юлії Тимошенко виявили коронавірус. Пізніше речниця "Батьківщини" підтвердила інфікування Тимошенко коронавірусом.

Повідомлялося, що Тимошенко підключили до ШВЛ, вона у важкому стані, стан її дочки і зятя набагато краще, вони хворіють в легкій формі.