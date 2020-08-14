У Порошенка вимагають скликати позачергову сесію Ради через рекордну кількість випадків коронавірусу
Політична сила "Європейська Солідарність" вимагає негайного скликання позачергової сесії Верховної Ради через катастрофічну ситуацію зі зростанням рівня захворюваності на коронавірусну хворобу.
Про це передає RegioNews з посиланням на сторінку політсили у Facebook.
"Країна щоденно б’є рекорди збільшення кількості хворих на COVID-19. Світ охоплений пандемією вже більш ніж півроку, а керівництво України продовжує ігнорувати невідкладні потреби медичної системи і бездумним управлінським хаосом руйнує економіку країни", - заявив народний депутат відповідної фракції "Європейської солідарності" Ростислав Павленко.
Політик також наголосив на неприпустимості нецільового використання коштів спецфонду боротьби з коронавірусом.
"Використання коштів спеціального фонду боротьби з коронавірусом на дороги і політичний піар Зеленського фактично є злочином проти власного народу. У цій ситуації парламент має зупинити тотальну бездіяльність і скочування України в економічну прірву", - зазначив народний депутат.
За його словами, "Євросолідарність" вкотре наголошує, що в розпал пандемії головними напрямами роботи має стати посилення медичної системи держави, захист лікарів і підтримка бізнесу, який втратив гроші на прожиття "через бездумні й нелогічні дії влади".
"Вимагаємо від Зеленського припинити годувати українців обіцянками і нарешті зосередити увагу на захисті українського народу від пандемії коронавірусу", - підсумував Павленко.
Нагадаємо, за минулу добу в Україні зафіксували рекордний приріст заражених коронавірусом: хворобу підтвердили у 1732 осіб.