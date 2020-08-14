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14 серпня 2020, 18:22 5

У Порошенка вимагають скликати позачергову сесію Ради через рекордну кількість випадків коронавірусу

14 серпня 2020, 18:22 5
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У партії також вважають, що влада займається нецільовим використанням коштів спецфонду боротьби з коронавірусом
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Політична сила "Європейська Солідарність" вимагає негайного скликання позачергової сесії Верховної Ради через катастрофічну ситуацію зі зростанням рівня захворюваності на коронавірусну хворобу.

Про це передає RegioNews з посиланням на сторінку політсили у Facebook.

"Країна щоденно б’є рекорди збільшення кількості хворих на COVID-19. Світ охоплений пандемією вже більш ніж півроку, а керівництво України продовжує ігнорувати невідкладні потреби медичної системи і бездумним управлінським хаосом руйнує економіку країни", - заявив народний депутат відповідної фракції "Європейської солідарності" Ростислав Павленко.

Політик також наголосив на неприпустимості нецільового використання коштів спецфонду боротьби з коронавірусом.

"Використання коштів спеціального фонду боротьби з коронавірусом на дороги і політичний піар Зеленського фактично є злочином проти власного народу. У цій ситуації парламент має зупинити тотальну бездіяльність і скочування України в економічну прірву", - зазначив народний депутат.

За його словами, "Євросолідарність" вкотре наголошує, що в розпал пандемії головними напрямами роботи має стати посилення медичної системи держави, захист лікарів і підтримка бізнесу, який втратив гроші на прожиття "через бездумні й нелогічні дії влади".

"Вимагаємо від Зеленського припинити годувати українців обіцянками і нарешті зосередити увагу на захисті українського народу від пандемії коронавірусу", - підсумував Павленко.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні зафіксували рекордний приріст заражених коронавірусом: хворобу підтвердили у 1732 осіб.

коронавірус карантин партія Верховна Рада парламент Європейська солідарність
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