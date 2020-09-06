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06 вересня 2020, 15:11 3

В масках і зі своїми ручками: у ЦВК розповіли, як буде відбуватися голосування на виборах

06 вересня 2020, 15:11 3
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У ЦВК прослідкували за досвідом інших країн
У ЦВК прослідкували за досвідом інших країн
Фото: з відкритих джерел
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Голосування на місцевих виборах в Україні буде відбуватися із застосуванням карантинних правил.

Як передає RegioNews, про це повідомив голова робочої групи ЦВК щодо запобігання розповсюдження COVID-19 під час підготовки місцевих виборів Сергій Постівий інтерв'ю Фокусу.

За його словами, відповідні рекомендації у ЦВК почали розробляти ще навесні.

"Зверталися в різні госінстанції, спостерігали за досвідом інших країн. Потім створили робочу групу, яка підготувала пропозиції про те, як не допустити поширення вірусу під час виборчих процесів. До неї увійшли представники МОЗ, РНБО, правоохоронних органів, народні депутати, представники бюджетного комітету Верховної Ради України, військові епідеміологи", – говорить Постивый.

Він також зазначив, що рекомендації, які будуть застосовувати на виборах восени, не дуже будуть відрізнятися від тих, які вже діють під час карантину в Україні.

"В основному те, чого всі дотримуються під час карантину: дотримуватися дистанцію на дільницях - для цього необхідно маркування обмежувальних смуг на підлозі, проводити регулярну санітарну обробку контактних поверхонь (дверних ручок, перил, сидінь), заходити в приміщення тільки в масках. Столи членів виборчої комісії повинні стояти один від одного на відстані не менше 1 м. На вході на виборчу дільницю будуть антисептики для рук, а також місця для централізованого збору та утилізації засобів індивідуального захисту після використання," – каже член ЦВК.

Крім цього, членам комісій буде рекомендовано носити захисні окуляри або індивідуальні екрани. Виборцям радять приходити на вибори зі своїми ручками, щоб уникнути зайвих контатков.

"Будемо рекомендувати виборцям з ознаками ГРЗ утримуватися від відвідування ділянок і звернутися за медичною допомогою. У той же час Конституція і Виборчий кодекс гарантують кожному громадянину право обирати і бути обраним. Ніхто не може заборонити або обмежити право виборця на участь в голосуванні, будь-яка перешкода тягне за собою адміністративну або кримінальну відповідальність", – підсумував Постівий.

Нагадаємо, 5 вересня в Україні почалися основні заходи Центральної виборчої комісії щодо підготовки до голосування 25 жовтня.

Раніше стало відомо, скільки українців вже змінили виборчу адресу.

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