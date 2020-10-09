Шмигаль "засипав" дорученнями голів ОДА й міністрів через спалах коронавірусу

В Україні сьогодні зафіксували понад 5 тисяч нових випадків COVID-19

В Україні сьогодні зафіксували понад 5 тисяч нових випадків COVID-19

Фото з відкритих джерел

Сьогодні, 9 жовтня, очільник українського уряду Денис Шмигаль провів нараду з головами державних обласних адміністрацій та міністрами, під час якої дав низку доручень.

Про це інформує RegioNews з посиланням на пресслужбу уряду.

За підсумками наради Шмигаль доручив МОЗ опрацювати питання щодо можливого залучення відомчих лікарень та установ Національної академії наук для збільшення ліжко-місць.

Також він доручив головам обласних та Київської міської державної адміністрації мобілізувати всі служби та налагодити ефективну комунікацію й координацію роботи з МВС і Держпродспоживслужбою, зокрема щодо проведення масових заходів.

Департаментам охорони здоров’я в обласних та Київській міській державних адміністраціях доручили відпрацювати маршрутизацію для впорядкування перевезення хворих на COVID-19.

Крім того, Шмигаль доручив головному санітарному лікарю Віктору Ляшку та головам ОДА поставити на особистий контроль роботу гарячих ліній.

Нагадаємо, у Держпродспоживслужбі України прогнозують, що пік хвилі коронавірусу в Україні буде зафіксовано в січні-лютому 2021 року, а до березня почнеться зниження рівня захворюваності.

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