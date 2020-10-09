13:33  09 жовтня
Депутатами Київради хочуть стати понад 1600 кандидатів - ЦВК
13:52  09 жовтня
СБУ викрила угруповання, яке хотіло створити "альтернативну" міськраду на Чернігівщині
13:20  09 жовтня
Україна досягне піку захворюваності на COVID-19 у січні-лютому
UA | RU
UA | RU
09 жовтня 2020, 13:59 5

Шмигаль "засипав" дорученнями голів ОДА й міністрів через спалах коронавірусу

09 жовтня 2020, 13:59 5
Читайте также на русском языке
В Україні сьогодні зафіксували понад 5 тисяч нових випадків COVID-19
В Україні сьогодні зафіксували понад 5 тисяч нових випадків COVID-19
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Сьогодні, 9 жовтня, очільник українського уряду Денис Шмигаль провів нараду з головами державних обласних адміністрацій та міністрами, під час якої дав низку доручень.

Про це інформує RegioNews з посиланням на пресслужбу уряду.

За підсумками наради Шмигаль доручив МОЗ опрацювати питання щодо можливого залучення відомчих лікарень та установ Національної академії наук для збільшення ліжко-місць.

Також він доручив головам обласних та Київської міської державної адміністрації мобілізувати всі служби та налагодити ефективну комунікацію й координацію роботи з МВС і Держпродспоживслужбою, зокрема щодо проведення масових заходів.

Департаментам охорони здоров’я в обласних та Київській міській державних адміністраціях доручили відпрацювати маршрутизацію для впорядкування перевезення хворих на COVID-19.

Крім того, Шмигаль доручив головному санітарному лікарю Віктору Ляшку та головам ОДА поставити на особистий контроль роботу гарячих ліній.

Нагадаємо, у Держпродспоживслужбі України прогнозують, що пік хвилі коронавірусу в Україні буде зафіксовано в січні-лютому 2021 року, а до березня почнеться зниження рівня захворюваності.

Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється).

карантин
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Підписуйтесь на RegioNews
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
21 серпня 2020
Пригоди ЗеПрезидента у Херсоні
Всі відео »
Ставленики великого бізнесу. Хто представлятиме "За майбутнє" у Східній України
"Зелені" кандидати. Хто представлятиме партію президента у Київській області
Всі публікації »
Кирило Сазонов
Сергій Гармаш
Андрій Смолій
Всі блоги »