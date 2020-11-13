Тернопільський підприємець знайшов оригінальний спосіб обійти заборони на карантині вихідного дня

Тарас Ковальчук вирішив заснувати релігійну організацію "Братство лисих", щоб хостел і ресторани, якими він керує, могли працювати під час карантину вихідного дня

Тарас Ковальчук вирішив заснувати релігійну організацію "Братство лисих", щоб хостел і ресторани, якими він керує, могли працювати під час карантину вихідного дня

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Тернопільський підприємець Тарас Ковальчук вирішив заснувати релігійну організацію "Братство лисих", щоб хостел і ресторани, якими він керує, могли працювати під час карантину вихідного дня як "монастир", "храм" і "трапезна".

Як передає RegioNews, про це бізнесмен написав у своєму Facebook.

"Почали шукати юридичний механізм, як ми зможемо продовжити працювати в нових умовах. Почали дивитися на досвід інших країн. Запала в очі Польща (найрелігійніша країна Європи) та фітнес-центр, який став церквою. Почали вивчати, виявилося церква не треба, треба просто релігійна організація", - повідомив підприємець.

Щоб врятувати свій бізнес від нових карантинних обмежень, Ковальчук зі своїми партнерами вирішив створити організацію "Братство лисих" і вести бізнес від його імені.

"Тому на ці вихідні хостел буде працювати у форматі монастиря, Лелива - трапезна, Лисий – храм", - пояснив бізнесмен.

Ковальчук зазначив, що відповідно до ст. 35 Конституції України "Кожен має право на свободу світогляду і віросповідання. Це право включає свободу сповідувати будь-яку релігію або не сповідувати ніякої, безперешкодно відправляти одноособово чи колективно релігійні культи і ритуальні обряди, вести релігійну діяльність".

Багато літер Скажу чесно, я ще в понеділок розумів, що готуватись треба до найгіршого варіанту, адже влада у Києві не... Posted by Тарас Ковальчук on Thursday, November 12, 2020

Нагадаємо, 11 листопада Кабінет міністрів схвалив рішення про введення жорсткого карантину вихідного дня в Україні з 14 листопада – з 00:00 суботи до 00:00 понеділка. Мер Івано-Франківська виступив проти карантину вихідного дня і назвав цей захід "половинчастим рішенням".

Міський голова Львова Андрій Садовий розкритикував рішення уряду щодо запровадження в Україні карантину вихідного дня та заявив, що Львів відмовляється його виконувати.

Мер Миколаєва Сєнкевич також виступив проти запровадження карантину вихідного дня. Мер Черкас Бондаренко також заявив, що не буде запроваджувати карантин вихідного дня.