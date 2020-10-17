У НСЗУ розповіли, скільки держава витрачає грошей на лікування одного хворого COVID-19

Також стали відомі групи підвищеного ризику зараження COVID-19

Також стали відомі групи підвищеного ризику зараження COVID-19

Фото: з відкритих джерел

В середньому, на лікування одного хворого коронавірусною хворобою, який перебуває на стаціонарному лікуванні у лікарні, держава витрачає понад 20 тисяч гривень.

Як передає RegioNews, про це розповіла представник пресцентру Національної служби здоров'я України Христина Петрик.

"Розраховано: в середньому, держава оплачує за один випадок лікування в стаціонарі понад 20 тисяч грн. Але, підкреслюю, це - середня розрахункова вартість. Це означає, що є пацієнти, на яких витрачається в 2-3 рази більше коштів, а є ті, на яких витрачається менше. Все залежить від стану, в якому перебуває пацієнт", - сказала вона.

Наголошується, що серед безкоштовних послуг для таких людей: киснева підтримка, тестування на Covid-19, інтенсивна терапія, медикаментозна терапія, знеболюючі та інші ліки.

Крім того, в НСЗУ розповіли, хто знаходиться в групі ризику зараження коронавірусом. Це люди, у яких є:

Важкі хронічні захворювання легенів і серцево-судинної системи.

Ниркова недостатність.

Імуносупресивний стан (первинний і вторинний імунодефіцити).

Важкі алергічні захворювання або стану.

Цереброваскулярні захворювання в стадії декомпенсації.

Аутоімунні та онкологічні захворювання.

Нагадаємо, 16 жовтня в Україні підтвердили 6410 нових випадків захворювання коронавірусною хворобою.

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