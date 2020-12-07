Степанов пояснив, чому COVID-19 різко зменшив темпи

У країні вперше з кінця серпня спостерігається суттєве зменшення хворих коронавірусом

У країні вперше з кінця серпня спостерігається суттєве зменшення хворих коронавірусом

Фото: з відкритих джерел

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що вперше з серпня кількість заражених за тиждень стало на 7 614 випадків менше, ніж тижнем раніше.

Про це міністр розповів в ході брифінгу, передає RegioNews.

За минулий тиждень у нас захворіли всього 89 322 людини. Починаючи з кінця серпня вперше ми отримали зменшення кількості захворівших у порівнянні з позаминулим тижнем", - зазначив Степанов.

Він повідомив, що з 23 по 29 листопада в Україні було зафіксовано 96 936 випадків коронавірусу, а з 30 листопада по 6 грудня виявлено 89 322 нових хворих. Тобто майже на 7,5 тисячі менше.

За його словами, такого результату сприяв карантин вихідного дня, хоча максимального ефекту, зниження на 20% захворюваності, він не дав.

Раніше повідомлялося, що протягом попередньої доби в Україні зафіксували 8 641 новий випадок коронавірусної інфекції.