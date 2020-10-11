Коронавірус підтвердили у ще одного нардепа від "Батьківщини"

Також перехворіли члени його родини

Також перехворіли члени його родини

Фото: Facebook

Народний депутат від фракції "Батьківщина" Сергій Євтушок заявив, що він інфікувався коронавірусом.

Про це Євтушок повідомив у Facebook, передає RegioNews.

За словами нардепа, коронавірус у нього підтвердили кілька тижнів тому, однак повторний тест знову виявився позитивним.

Ні кашлю, ні температури, ні втрати смаку чи нюху. А контрольний тест на коронавірус через 2 тижні знову позитивний", - зазначив він.

Також COVID-19 інфікувалися члени його родини.

Дуже радий, що родина легше та швидше перенесла все це, дружина з донькою вже мають негативні тести", - додав нардеп.

Нагадаємо, 23 серпня стало відомо, що у Юлії Тимошенко виявили коронавірус. Пізніше речниця "Батьківщини" підтвердила інфікування Тимошенко коронавірусом.

Коронавірус в Україні: за добу - 4768 нових випадків, 85 заражених померли.