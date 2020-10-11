10:23  11 жовтня
Коронавірус в Україні: за добу - 4768 нових випадків, 85 заражених померли
11:54  11 жовтня
ЦВК зареєструвала "кіборга" Шараскіна нардепом замість Вакарчука
10:05  11 жовтня
Бойовики обстріляли українських військових біля Водяного – ООС
UA | RU
UA | RU
11 жовтня 2020, 11:18 7

Коронавірус підтвердили у ще одного нардепа від "Батьківщини"

11 жовтня 2020, 11:18 7
Читайте также на русском языке
Також перехворіли члени його родини
Також перехворіли члени його родини
Фото: Facebook
Читайте также
на русском языке

Народний депутат від фракції "Батьківщина" Сергій Євтушок заявив, що він інфікувався коронавірусом.

Про це Євтушок повідомив у Facebook, передає RegioNews.

За словами нардепа, коронавірус у нього підтвердили кілька тижнів тому, однак повторний тест знову виявився позитивним.

Ні кашлю, ні температури, ні втрати смаку чи нюху. А контрольний тест на коронавірус через 2 тижні знову позитивний", - зазначив він.

Також COVID-19 інфікувалися члени його родини.

Дуже радий, що родина легше та швидше перенесла все це, дружина з донькою вже мають негативні тести", - додав нардеп.

Нагадаємо, 23 серпня стало відомо, що у Юлії Тимошенко виявили коронавірус. Пізніше речниця "Батьківщини" підтвердила інфікування Тимошенко коронавірусом.

Коронавірус в Україні: за добу - 4768 нових випадків, 85 заражених померли.

Сергій євтушок Верховна Рада Батьківщина коронавірус депутат
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Коронавірус в Україні: за добу - 4768 нових випадків, 85 заражених померли
11 жовтня 2020, 10:23
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
10 жовтня 2020, 19:30
Шкарлет просить перевести школи на дистанційне навчання
10 жовтня 2020, 16:00
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
21 серпня 2020
Пригоди ЗеПрезидента у Херсоні
Всі відео »
Ставленики великого бізнесу. Хто представлятиме "За майбутнє" у Східній України
"Зелені" кандидати. Хто представлятиме партію президента у Київській області
Всі публікації »
Петро Олещук
Кирило Сазонов
Сергій Гармаш
Всі блоги »