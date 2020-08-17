МОЗ розробило рекомендації для школярів у період пандемії
Влада хоче, щоб діти пішли у школу з 1 вересня
Влада хоче, щоб діти пішли у школу з 1 вересня
Міністерство охорони здоров'я розробило рекомендації, щоб діти мали змогу піти в школу з 1 вересня.
Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов, повідомляє RegioNews.
В рекомендаціях враховані маршрути учнів та графік допуску до закладів освіти.
Степанов заявив, що питання виконання рекомендацій лежить на керівниках навчальних закладів. І вони, з урахуванням своїх можливостей, будуть їх виконувати.
"МОЗ стоїть на тому, щоб наші діти з 1 вересня пішли в школу. Звичайно, якщо цьому буде дозволяти епідситуація", - заявив він.
Раніше Степанов заявив, що школи будуть працювати в штатному режимі, крім "червоних зон".
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