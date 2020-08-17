МОЗ розробило рекомендації для школярів у період пандемії

Влада хоче, щоб діти пішли у школу з 1 вересня

Влада хоче, щоб діти пішли у школу з 1 вересня

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Міністерство охорони здоров'я розробило рекомендації, щоб діти мали змогу піти в школу з 1 вересня.

Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов, повідомляє RegioNews.

В рекомендаціях враховані маршрути учнів та графік допуску до закладів освіти.

Степанов заявив, що питання виконання рекомендацій лежить на керівниках навчальних закладів. І вони, з урахуванням своїх можливостей, будуть їх виконувати.

"МОЗ стоїть на тому, щоб наші діти з 1 вересня пішли в школу. Звичайно, якщо цьому буде дозволяти епідситуація", - заявив він.

Раніше Степанов заявив, що школи будуть працювати в штатному режимі, крім "червоних зон".