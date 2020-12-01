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01 грудня 2020, 12:38 2304

Немчінов сказав, коли уряд ухвалюватиме рішення щодо введення локдауну

01 грудня 2020, 12:38 2304
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Кабмін чекає певні пропозиції щодо карантину від МОЗ
Кабмін чекає певні пропозиції щодо карантину від МОЗ
Фото: КМУ
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Міністерство охорони здоров'я в середу, 2 грудня, має надати висновки щодо карантину вихідного. І вже на основі них Кабмін схвалюватиме рішення щодо подальших обмежень.

Про це сказав міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов в ефірі каналу "Україна 24", пише RegioNews.

Він зазначив, що МОЗ також має підготувати певні пропозиції щодо карантину.

"Ми чекаємо офіційних висновків МОЗ за підсумками трьох тижнів карантину вихідного дня, і вже на підставі цього ухвалюватимуться подальші рішення. За результатами аналізу Секретаріату РНБО, є по тижнях явне зниження активності у вихідні, а якщо подивитися статистику щодо зростання кількості захворюваності, щотижневі показники говорять про те, що йде суттєве уповільнення і практично стабілізація кількості українців, які захворіли та виявлені з коронавірусною інфекцією, — сказав він.

Також Немчінов прокоментував інформацію про ймовірність повного локдауну.

"Припинення економічної активності розглядається, але воно може бути скориговано за підсумками тієї чи іншої сфери. Це стосується, наприклад, креативної сфери, діяльність якої припинено у вихідні дні", — сказав він.

Нагадаємо, раніше у Кабміні сказали, чи обмежать роботу транспорту при введенні локдауну.

коронавірус Україна карантин міністр локдаун
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