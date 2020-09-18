Зеленський вважає, що якби не місцеві вибори, то українці б менше хворіли на COVID-19

Він заявив, що результатом буде кількість загиблих людей від коронавірусу

Він заявив, що результатом буде кількість загиблих людей від коронавірусу

Офіс президента

Президент Володимир Зеленський заявив, що в Україні досить ліберальний формат карантину. Однак якби не місцеві вибори, випадків зараження коронавірусом було б менше.

Про це він заявив під час брифінгу в Тернопільській області, передає RegioNews.

"Завжди люди орієнтуються на лідера. Якщо люди бачать, що мер виходить і каже, що влада переоцінює складність ситуації, люди бачать, орієнтуються і так себе ведуть. Ось тому сьогодні ми бачимо 3 тисячі нових випадків COVID-19", - заявив він.

При цьому він зазначив, що не йшов ні з ким на які компроміси, тому що результатом буде кількість загиблих людей.

На сайті Офісу президента вказано, що глава держави на Тернопільщині ознайомиться зі станом реконструкції міжнародного автошляху державного значення Доманове – Тереблече та об'єктами дорожньої інфраструктури, спорудження яких здійснюється в межах Національної програми "Велике будівництво".

"Завершить робочу поїздку президент участю у презентації Стратегії розвитку Тернопільщини до 2027 року", - повідомили в ОП.

Нагадаємо, напередодні Зеленський закликав українців відповідально підійти до місцевих виборів.