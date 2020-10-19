Від коронавірусу помер український військовий: загалом у ЗСУ - 14 летальних випадків

Це вже 14 летальний випадок у ЗСУ від зараження коронавірусом

Це вже 14 летальний випадок у ЗСУ від зараження коронавірусом

Рixabay

У Збройних силах України вже 14 летальних випадків коронавірусної хвороби.

Як передає RegioNews, про це йдеться у повідомленні командування Медсил ЗСУ.

Зазначається, що військовослужбовець звертався до сімейного лікаря, отримав позитивний результат ПЛР-тесту. 29 вересня його шпиталізували до Військово-медичного клінічного центру Північного регіону з двобічною пневмонією.

"18.10.2020 стан здоров’я погіршився, почалась інтенсивна терапія, яка не дала позитивного результату. Військовослужбовець, за наявної інформації, мав хронічні супутні захворювання", — кажуть у медслужбі.

Протягом минулої доби у ЗСУ зареєстрували 29 нових випадків COVID-19. До лікарень доправили шістьох захворілих.

"Стан здоров’я пацієнтів задовільний, отримують необхідне лікування", — кажуть у медслужбі.

Решта — вдома, під наглядом медиків. Наразі захворілі в задовільному стані, недуга перебігає в легкій формі.

Зазначається, що станом на 19 жовтня у Збройних силах на COVID-19 хворіє 1060 осіб, на ізоляції – 453. Всього за час пандемії одужали 3 270 військових, померли - 14.

Епідемічна обстановка в Збройних Силах України. У Збройних Силах України тривають планові заходи щодо недопущення... Опубліковано Командування Медичних сил Збройних Сил України Понеділок, 19 жовтня 2020 р.

Нагадаємо, що в Україні хочуть створити штаб по боротьбі з COVID-19 на чолі з президентом Володимиром Зеленським.