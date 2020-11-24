19:32  23 листопада
Лідер Меджлісу Рефат Чубаров захворів на COVID-19
20:32  23 листопада
Очільником Сумської ОДА призначено Василя Хому
08:11  24 листопада
Бойовики на Донбасі чотири рази порушили режим "тиші"
UA | RU
UA | RU
24 листопада 2020, 08:42 7

Хворих на COVID-19 будуть автоматично відстежувати та ізолювати за допомогою телефонів

24 листопада 2020, 08:42 7
Читайте также на русском языке
МОЗ готує нову законодавчу базу для такого рішення
МОЗ готує нову законодавчу базу для такого рішення
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що у профільному міністерстві готують законопроєкт для запуску мобільного додатку, який автоматично буде відстежувати хворих на COVID-19 та відправляти їх на самоізоляцію. У випадку порушення самоізоляції має бути покарання. 

Як передає RegioNews, про це Степанов заявив в ефірі програми "Свобода слова".

За словами міністра, сам мобільний додаток вже розробляє Міністерство цифрової трансформації.

Якщо подивись на весь цей процес, то Степанов Максим захворів на COVID-19. У нього було коло контактних осіб - близько 50 людей. І кожен з цих людей, як тільки йому приходить відповідне смс-повідомлення, то він повинен одразу піти на самоізоляцію. Повинно бути покарання, якщо він не піде на самоізоляцію", - зазначив міністр.

Це все потребуватиме відповідних змін до нашого законодавства. При тому, достатньо суттєвих, вважає очільник МОЗ.

"Повинен бути відповідний доступ до персональних даних, щоб це встановлювати в автоматичному режимі. А це можливо тільки в автоматичному режимі, адже теоретично не вистачить епідеміологів, які будуть комусь телефонувати. Тому, для того, щоб це запрацювало треба внести відповідні серйозні зміни до законодавства й ми будемо готувати, подавати й разом із вами обговорювати. Це буде тоді, коли буде вже сформована концепція саме в автоматичному режимі відстеження хворих на COVID-19", - зазначив Степанов.

Раніше повідомлялось, що Степанов повідомив, що в країні стрімко зростає кількість людей, яких госпіталізували з COVID-19. За минулий тиждень госпіталізували 10 тисяч 597 осіб проти 9 653 на позаминулому тижні.

коронавірус карантин МОЗ лікарні хворі
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Підписуйтесь на RegioNews
20 жовтня 2020
Андрій Мартинов: Якщо у Борщагівській ОТГ і далі залишиться стара влада, буде трагедія
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
Всі відео »
"Велике будівництво". Якими "схемами на дорогах" найближче оточення підставляє Зеленського
Місцеві коаліціади. Хто буде контролювати новообрану Одеську облраду
Всі публікації »
Юрій Бутусов
Юрій Гаврилечко
Кирило Сазонов
Всі блоги »