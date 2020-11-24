Хворих на COVID-19 будуть автоматично відстежувати та ізолювати за допомогою телефонів

МОЗ готує нову законодавчу базу для такого рішення

МОЗ готує нову законодавчу базу для такого рішення

Фото: з відкритих джерел

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що у профільному міністерстві готують законопроєкт для запуску мобільного додатку, який автоматично буде відстежувати хворих на COVID-19 та відправляти їх на самоізоляцію. У випадку порушення самоізоляції має бути покарання.

Як передає RegioNews, про це Степанов заявив в ефірі програми "Свобода слова".

За словами міністра, сам мобільний додаток вже розробляє Міністерство цифрової трансформації.

Якщо подивись на весь цей процес, то Степанов Максим захворів на COVID-19. У нього було коло контактних осіб - близько 50 людей. І кожен з цих людей, як тільки йому приходить відповідне смс-повідомлення, то він повинен одразу піти на самоізоляцію. Повинно бути покарання, якщо він не піде на самоізоляцію", - зазначив міністр.

Це все потребуватиме відповідних змін до нашого законодавства. При тому, достатньо суттєвих, вважає очільник МОЗ.

"Повинен бути відповідний доступ до персональних даних, щоб це встановлювати в автоматичному режимі. А це можливо тільки в автоматичному режимі, адже теоретично не вистачить епідеміологів, які будуть комусь телефонувати. Тому, для того, щоб це запрацювало треба внести відповідні серйозні зміни до законодавства й ми будемо готувати, подавати й разом із вами обговорювати. Це буде тоді, коли буде вже сформована концепція саме в автоматичному режимі відстеження хворих на COVID-19", - зазначив Степанов.

Раніше повідомлялось, що Степанов повідомив, що в країні стрімко зростає кількість людей, яких госпіталізували з COVID-19. За минулий тиждень госпіталізували 10 тисяч 597 осіб проти 9 653 на позаминулому тижні.