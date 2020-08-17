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17 серпня 2020, 18:54

Самбірська міська рада відмовилася посилювати карантин

17 серпня 2020, 18:54
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Це рішення місцеві депутати прийняли сьогодні після мітингу під стінами ради
Це рішення місцеві депутати прийняли сьогодні після мітингу під стінами ради
Фото: Facebook
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Самбірська міська рада на Львівщині відмовилася виконувати рішення державної комісії ТЕБ і НС від 13 серпня, яким у цьому місті встановлено червоний – найвищий рівень епідеміологічної небезпеки.

Про це пише Regionews з посиланням на zaxid.net.

Місцеві депутати вирішили, що рішення державної комісії ТЕБ і НС про віднесення Самбора до червоної зони епідеміологічної небезпеки суперечить Конституції, а відтак громадському транспорту та підприємцям, зокрема, зі сфери торгівлі та громадського харчування, дозволили працювати у звичному режимі, але з дотриманням карантинних вимог.

Самбірська міськрада закликала поліцію утриматись від притягнення до відповідальності підприємців, які продовжуватимуть працювати, порушуючи рішення державної комісії ТЕБ і НС.

Окрім того, депутати прийняли звернення до президента, міністра охорони здоров’я та голови ЛОДА щодо скасування червоного рівня епідеміологічної небезпеки у Cамборі, оскільки вважають, що воно не відповідає реальному стану справ із захворюваністю на Covid-19.

Нагадаємо, сьогодні у "червоному" Самборі люди протестують проти посилення карантину .

коронавірус карантин Львів COVID-19 Львівщина горсовет Самбір
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