Самбірська міська рада відмовилася посилювати карантин
Самбірська міська рада на Львівщині відмовилася виконувати рішення державної комісії ТЕБ і НС від 13 серпня, яким у цьому місті встановлено червоний – найвищий рівень епідеміологічної небезпеки.
Про це пише Regionews з посиланням на zaxid.net.
Місцеві депутати вирішили, що рішення державної комісії ТЕБ і НС про віднесення Самбора до червоної зони епідеміологічної небезпеки суперечить Конституції, а відтак громадському транспорту та підприємцям, зокрема, зі сфери торгівлі та громадського харчування, дозволили працювати у звичному режимі, але з дотриманням карантинних вимог.
Самбірська міськрада закликала поліцію утриматись від притягнення до відповідальності підприємців, які продовжуватимуть працювати, порушуючи рішення державної комісії ТЕБ і НС.
Окрім того, депутати прийняли звернення до президента, міністра охорони здоров’я та голови ЛОДА щодо скасування червоного рівня епідеміологічної небезпеки у Cамборі, оскільки вважають, що воно не відповідає реальному стану справ із захворюваністю на Covid-19.
Нагадаємо, сьогодні у "червоному" Самборі люди протестують проти посилення карантину .