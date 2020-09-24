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24 вересня 2020, 13:05 8

У Києві за порушення карантину оштрафували 40 директорів гуртожитків

24 вересня 2020, 13:05 8
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Їх оштрафували на 34 тисячі гривень
Їх оштрафували на 34 тисячі гривень
Фото: Facebook
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У Києві виписали адміністративні протоколи щодо 40 адміністрацій гуртожитків за порушення карантину.

Про це повідомив голова Держпродспоживслужби в місті Києві Олег Рубан, передає RegioNews.

Станом на сьогодні у Києві суди задовольнили адміністративні протоколи щодо близько 40 керівників столичних гуртожитків через недотримання карантинних вимог. Їх оштрафували на 34 тисячі гривень”, - розповів він.

За його словами, у Києві саме гуртожитки перебувають в зоні ризику поширення коронавірусу, тому перевірці дотримання в них карантинних вимог приділяється значна увага.

Рубан також додав, що протоколи на адміністрації гуртожитків були складені після проведення моніторингових перевірок спеціальними групами, які працюють щоденно.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу коронавірус діагностували у 3372 людей.

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Київ карантин штраф Держпродпотребслужба гуртожиток
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