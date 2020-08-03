Луцьк відмовився посилювати карантин

У Луцьку продовжать роботу комунальні підприємства, транспорт і дитсадки

У Луцьку продовжать роботу комунальні підприємства, транспорт і дитсадки

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На позачерговому засіданні Луцької міської ради розглянули проект рішення про незгоду на введення додаткових обмежень в зв'язку з рішенням державної комісії ТЕБ та НС щодо віднесення міста до червоної зони карантину.

Про це пише Regionews з посиланням на видання "Волинські новини".

Заступник керівника управління надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Анатолій Свірський заявив, що необхідності запроваджувати додаткові заходи немає.

Запропоновано, щоб в місті і в подальшому діяли ті карантинні заходи, що і раніше, незважаючи на рішення комісії з питань ТЕБ ​​та НС. Тому в Луцьку і далі будуть працювати комунальні підприємства, дитсадки та громадський транспорт.

Також цим рішенням міськрада звертається до поліції з проханням, щоб та утрималася від дій по залученню суб'єктів господарювання до відповідальності за порушення карантину.

Нагадаємо, 1 серпня міська влада Луцька відмовилася посилювати карантин, хоч місто відноситься до найнебезпечнішої зони із поширення Covid-19. Того ж дня мери Тернополя та Івано-Франківська виступили проти посилення карантину в їхніх містах.

Наступного дня міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що місцева влада не може пом'якшувати карантинні заходи і не має на це повноважень.