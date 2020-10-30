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30 жовтня 2020, 11:19 8

В Україні оновили зони карантину: Київ залишається у "помаранчевій" зоні

30 жовтня 2020, 11:19 8
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Таке рішення прийняла Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій
Таке рішення прийняла Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій
Фото: з відкритих джерел
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В Україні з понеділка, 2 листопада, почне діяти нове епідемічне зонування щодо поширення коронавірусу.

Про це повідомив міністр Кабміну Олег Немчінов, передає RegioNews.

Сьогодні відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. З 00 годин 00 хвилин 02 листопада (понеділок) почне діяти нове епідемічне зонування. Місто Київ залишається у помаранчевій зоні", - повідомив він.

Так, до "червоної зони" буде віднесено:

  • міста Володимир-Волинський, Ковель та Нововолинськ, Іваничівський, Ківерцівський і Турійський район Волинської області;
  • Слов’янський район Донецької області;
  • міста Житомир, Бердичів, Коростень, Малин та Новоград-Волинський, Андрушівський, Бердичівський, Ємільчинський, Житомирський, Коростишівський, Лугинський, Любарський, Народицький, Овруцький, Попільнянський, Романовський, Черняховський і Чудновський райони Житомирської області;
  • міста Ужгород та Берегово, Великоберезнянський, Перечинський та Ужгородський райони Закарпатської області;
  • Пологівський район Запорізької області;
  • місто Івано-Франківськ і Тисменицький район Івано-Франківської області;
  • міста Бориспіль, Васильків, Обухів, Переяслав, Фастів і Обухівський райони Київської області;
  • Марковський та Троїцький райони Луганської області;
  • Пустомитівський і Сокальський райони Львівської області;
  • місто Миколаїв Миколаївської області;
  • міста Біляївка, Ізмаїл та Теплодар, Балтський, Березівський, Іванівський, Лиманський, Овідіопольський, Подільський, Савранський, Саратський і Татарбунарський райони Одеської області;
  • місто Полтава Полтавської області;
  • міста Рівне та Острог, Демидівський, Зарічненський, Здолбунівський, Костопільський, Млинівський та Острозький райони Рівненської області;
  • міста Суми та Лебедин, Сумський район Сумської області;
  • міста Бережани, Кременець і Чортків, Гусятинський, Заліщицький, Козівський, Монастириський, Підволочиський, Підгаєцький, Тернопільський і Шумський райони Тернопільської області;
  • місто Харків, Богодухівський та Золочівський райони Харківської області;
  • міста Хмельницький, Кам’янець-Подільський, Нетішин, Славута і Шепетівка, в Білогірський, Віньковецький, Волочиський, Городоцький, Дунаєвецький, Кам’янець-Подільський, Летичівський, Славутський, Старосинявський, Теофіпольський та Ярмолинецький райони Хмельницької області;
  • міста Ватутіне, Золотоноша, Канів і Сміла, Монастирищенський і Тальнівський райони Черкаської області;
  • міста Чернівці та Новодністровськ, Вижницький, Застнівській, Кіцманський та Хотинський райони Чернівецької області;
  • місто Чернігів та Варвинський район Чернігівської області.

До "помаранчевої зони" потрапили такі великі міста як: Київ, Вінниця, Луцьк, Дніпро, Запоріжжя, Кропивницький, Львів, Одеса, Тернопіль, Херсон та Черкаси.

До "жовтої зони" потрапили: міста Гола Пристань, Каховка та Нова Каховка, Бериславський, Великолепетиський, Верхньорогачицький, Генічеський, Голопристанський, Іванівський, Каланчацький, Каховський, Новотроїцький, Олешківський та Чаплинський райони Херсонської області.

У "зеленій зоні" залишилось всього два райони: Горностаївський та Скадовський Херсонської області.

Такі епідемічні рівні встановлюються на 14 днів.

Нагадаємо, 29 жовтня в Україні COVID-19 діагностували у 8 312 осіб, померли 173 хворих.

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