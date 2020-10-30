В Україні оновили зони карантину: Київ залишається у "помаранчевій" зоні

Таке рішення прийняла Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій

Таке рішення прийняла Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій

Фото: з відкритих джерел

В Україні з понеділка, 2 листопада, почне діяти нове епідемічне зонування щодо поширення коронавірусу.

Про це повідомив міністр Кабміну Олег Немчінов, передає RegioNews.

Сьогодні відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. З 00 годин 00 хвилин 02 листопада (понеділок) почне діяти нове епідемічне зонування. Місто Київ залишається у помаранчевій зоні", - повідомив він.

Так, до "червоної зони" буде віднесено:

міста Володимир-Волинський, Ковель та Нововолинськ, Іваничівський, Ківерцівський і Турійський район Волинської області;

Слов’янський район Донецької області;

міста Житомир, Бердичів, Коростень, Малин та Новоград-Волинський, Андрушівський, Бердичівський, Ємільчинський, Житомирський, Коростишівський, Лугинський, Любарський, Народицький, Овруцький, Попільнянський, Романовський, Черняховський і Чудновський райони Житомирської області;

Бердичів, Коростень, Малин та Новоград-Волинський, Андрушівський, Бердичівський, Ємільчинський, Житомирський, Коростишівський, Лугинський, Любарський, Народицький, Овруцький, Попільнянський, Романовський, Черняховський і Чудновський райони Житомирської області; міста Ужгород та Берегово, Великоберезнянський, Перечинський та Ужгородський райони Закарпатської області;

та Берегово, Великоберезнянський, Перечинський та Ужгородський райони Закарпатської області; Пологівський район Запорізької області;

місто Івано-Франківськ і Тисменицький район Івано-Франківської області;

і Тисменицький район Івано-Франківської області; міста Бориспіль, Васильків, Обухів, Переяслав, Фастів і Обухівський райони Київської області;

Марковський та Троїцький райони Луганської області;

Пустомитівський і Сокальський райони Львівської області;

місто Миколаїв Миколаївської області;

Миколаївської області; міста Біляївка, Ізмаїл та Теплодар, Балтський, Березівський, Іванівський, Лиманський, Овідіопольський, Подільський, Савранський, Саратський і Татарбунарський райони Одеської області;

місто Полтава Полтавської області;

Полтавської області; міста Рівне та Острог, Демидівський, Зарічненський, Здолбунівський, Костопільський, Млинівський та Острозький райони Рівненської області;

та Острог, Демидівський, Зарічненський, Здолбунівський, Костопільський, Млинівський та Острозький райони Рівненської області; міста Суми та Лебедин, Сумський район Сумської області;

та Лебедин, Сумський район Сумської області; міста Бережани, Кременець і Чортків, Гусятинський, Заліщицький, Козівський, Монастириський, Підволочиський, Підгаєцький, Тернопільський і Шумський райони Тернопільської області;

місто Харків, Богодухівський та Золочівський райони Харківської області;

Богодухівський та Золочівський райони Харківської області; міста Хмельницький, Кам’янець-Подільський, Нетішин, Славута і Шепетівка, в Білогірський, Віньковецький, Волочиський, Городоцький, Дунаєвецький, Кам’янець-Подільський, Летичівський, Славутський, Старосинявський, Теофіпольський та Ярмолинецький райони Хмельницької області;

Кам’янець-Подільський, Нетішин, Славута і Шепетівка, в Білогірський, Віньковецький, Волочиський, Городоцький, Дунаєвецький, Кам’янець-Подільський, Летичівський, Славутський, Старосинявський, Теофіпольський та Ярмолинецький райони Хмельницької області; міста Ватутіне, Золотоноша, Канів і Сміла, Монастирищенський і Тальнівський райони Черкаської області;

міста Чернівці та Новодністровськ, Вижницький, Застнівській, Кіцманський та Хотинський райони Чернівецької області;

та Новодністровськ, Вижницький, Застнівській, Кіцманський та Хотинський райони Чернівецької області; місто Чернігів та Варвинський район Чернігівської області.

До "помаранчевої зони" потрапили такі великі міста як: Київ, Вінниця, Луцьк, Дніпро, Запоріжжя, Кропивницький, Львів, Одеса, Тернопіль, Херсон та Черкаси.

До "жовтої зони" потрапили: міста Гола Пристань, Каховка та Нова Каховка, Бериславський, Великолепетиський, Верхньорогачицький, Генічеський, Голопристанський, Іванівський, Каланчацький, Каховський, Новотроїцький, Олешківський та Чаплинський райони Херсонської області.

У "зеленій зоні" залишилось всього два райони: Горностаївський та Скадовський Херсонської області.

Такі епідемічні рівні встановлюються на 14 днів.

Нагадаємо, 29 жовтня в Україні COVID-19 діагностували у 8 312 осіб, померли 173 хворих.

Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)