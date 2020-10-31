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31 жовтня 2020, 14:53 5

В Україні пацієнтами із COVID-19 зайняті 67,2% лікарняних ліжок, - МОЗ

31 жовтня 2020, 14:53 5
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У всіх регіонах перевищено показник захворюваності
У всіх регіонах перевищено показник захворюваності
Фото: flickr
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В Україні станом на 31 жовтня лікарняні ліжка зайняті вже на 67,2%, не залишилося жодного регіону, де цей показник нижче 50%.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я, передає RegioNews.

Найгірше ситуація з лікарняними ліжками в Одеській області, там зайняті хворими пацієнтами 87,4% місць, а також у Житомирській (85,9%) і Полтавській (85,4%) областях.

У МОЗ зазначають, що не залишилося жодного регіону, де б лікарняні ліжка були заповнені менш ніж на 50%.

Найкраща ситуація в Тернопільській області, там хворими із коронавірусом зайняті 54,9% ліжок у лікарнях.

Також у всіх регіонах перевищено показник захворюваності на COVID-19, в середньому по Україні цей показник становить 246,4 при нормі 40.

Найгірша ситуація в Чернівецькій області - 467,7. У Києві показник становить 254,3.

Нагадаємо, у шести регіонах заповненість ліжок хворими COVID-19 вже більше 70%.

МОЗ
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