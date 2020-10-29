Більше 60 депутатів Ради перехворіли коронавірусом - Разумков

COVID-19 підтвердили у 50 працівників апарату парламенту

COVID-19 підтвердили у 50 працівників апарату парламенту

Фото: із відкритих джерел

Більше 60 депутатів Верховної Ради перехворіли або хворіють на коронавірусну хворобу COVID-19.

Про це агентству "Укрінформ” повідомив голова Верховної Ради Дмитро Разумков, передає RegioNews.

За його словами, зараз спостерігається позитивна динаміка і інфікується менше депутатів, ніж під час минулого пленарного тижня.

Для мінімізації можливості розповсюдження інфекції вжито всіх заходів, зменшено кількість людей на робочих місцях. Утім, ухвалення рішень можливе виключно в сесійній залі, і для цього потрібні 226 голосів”, - зазначив голова Верховної Ради.

Разумков додав, що коронавірус підтвердили також у 50 працівників апарату парламенту.

Нагадаємо, Разумков підписав постанову про створення "антиковідного" штабу на чолі з Зеленським.