Більше 60 депутатів Ради перехворіли коронавірусом - Разумков
COVID-19 підтвердили у 50 працівників апарату парламенту
COVID-19 підтвердили у 50 працівників апарату парламенту
Більше 60 депутатів Верховної Ради перехворіли або хворіють на коронавірусну хворобу COVID-19.
Про це агентству "Укрінформ” повідомив голова Верховної Ради Дмитро Разумков, передає RegioNews.
За його словами, зараз спостерігається позитивна динаміка і інфікується менше депутатів, ніж під час минулого пленарного тижня.
Для мінімізації можливості розповсюдження інфекції вжито всіх заходів, зменшено кількість людей на робочих місцях. Утім, ухвалення рішень можливе виключно в сесійній залі, і для цього потрібні 226 голосів”, - зазначив голова Верховної Ради.
Разумков додав, що коронавірус підтвердили також у 50 працівників апарату парламенту.
Нагадаємо, Разумков підписав постанову про створення "антиковідного" штабу на чолі з Зеленським.
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