Стало відомо, звідки Кабмін візьме кошти на виплату по 8 тис. грн ФОПам

Для виплати карантинної допомоги підприємцям необхідно загалом 9 741 336 тисяч гривень

Для виплати карантинної допомоги підприємцям необхідно загалом 9 741 336 тисяч гривень

Фото: КМУ

Кабінет міністрів планує виділити Міністерству соціальної політики 9 741 336 тисяч гривень із фонду боротьби з СОVID-19. Проєкт постанови направлений на погодження профспілок.

Про це повідомляється на сайті Федерації профспілок України, пише RegioNews.

Також постановою планується затвердити Порядок використання коштів для надання одноразової матеріальної допомоги застрахованим особам, які можуть втратити доходи у разі повної заборони сфери їх діяльності внаслідок посилення обмежувальних заходів.

Порядок підготовлений на виконання закону про внесення змін до державного бюджету на 2020 рік, ухваленого Верховною Радою 4 грудня (проєкт №4431).

Згідно з порядком, перерахування бюджетних коштів здійснюється Мінсоцполітики на окремий рахунок Пенсійного фонду, відкритий в "Ощадбанку".

Пенсійний фонд не пізніше ніж 23 грудня 2020 року надсилає Мінсоцполітики заявку на перерахування коштів для виплати одноразової матеріальної допомоги за формою, встановленою Мінсоцполітики.

Пенсійний фонд до 6 січня 2021 року подає Мінсоцполітики інформацію про використання бюджетних коштів у грудні 2020 року, йдеться в документі.

Нагадаємо, 4 грудня Верховна Рада прийняла за основу і в цілому законопроєкт №4429 про виплату компенсацій бізнесу, який постраждав в період карантину.