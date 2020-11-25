В Україні за добу виявили майже 14 тисяч нових хворих COVID-19

Найбільше нових випадків у Дніпропетровській, Запорізькій областях і Києві

Найбільше нових випадків у Дніпропетровській, Запорізькій областях і Києві

Фото: з відкритих джерел

В Україні за 23 листопада коронавірус виявили у 13 882 осіб, померло 229 хворих, одужали 8 420 осіб, було госпіталізовано 1 818 пацієнтів.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на дані міністра охорони здоров'я Максима Степанова.

13 882 нових випадку COVID-19 зафіксовано в Україні за станом на 25 листопада 2020 року. Зокрема, захворіли 684 дитини і 615 медпрацівників", - повідомив Степанов.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в місті Київ (980), у Дніпропетровській (1 255), Запорізькій (1 086), Одеській (976) та Київській (961) областях.

За добу всього було проведено 75 396 тестувань на коронавірус. З них методом ПЛР - 45 438, методом ІФА - 29 958.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 661 858 осіб;

одужало – 307 778 осіб;

летальних випадків – 11 492;

проведено ПЛР-тестувань – 4 324 463.

Нагадаємо, в Україні за 23 листопада коронавірус підтвердили 12 287 особам, зафіксовано 188 летальних випадків.

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