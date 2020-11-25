09:06  25 листопада
В Україні за добу виявили майже 14 тисяч нових хворих COVID-19
11:59  25 листопада
Зарплати жінок менші за зарплати чоловіків на 25% - Шмигаль
08:11  25 листопада
Бойовики чотири рази порушили "тишу" на Донбасі: від кулі снайпера загинув військовий
UA | RU
UA | RU
25 листопада 2020, 09:06 16

В Україні за добу виявили майже 14 тисяч нових хворих COVID-19

25 листопада 2020, 09:06 16
Читайте также на русском языке
Найбільше нових випадків у Дніпропетровській, Запорізькій областях і Києві
Найбільше нових випадків у Дніпропетровській, Запорізькій областях і Києві
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

В Україні за 23 листопада коронавірус виявили у 13 882 осіб, померло 229 хворих, одужали 8 420 осіб, було госпіталізовано 1 818 пацієнтів.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на дані міністра охорони здоров'я Максима Степанова.

13 882 нових випадку COVID-19 зафіксовано в Україні за станом на 25 листопада 2020 року. Зокрема, захворіли 684 дитини і 615 медпрацівників", - повідомив Степанов.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в місті Київ (980), у Дніпропетровській (1 255), Запорізькій (1 086), Одеській (976) та Київській (961) областях.

За добу всього було проведено 75 396 тестувань на коронавірус. З них методом ПЛР - 45 438, методом ІФА - 29 958.

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло – 661 858 осіб;
  • одужало – 307 778 осіб;
  • летальних випадків – 11 492;
  • проведено ПЛР-тестувань – 4 324 463.

Нагадаємо, в Україні за 23 листопада коронавірус підтвердили 12 287 особам, зафіксовано 188 летальних випадків.

Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється).

коронавірус карантин ушпиталення смерті пандемія
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Підписуйтесь на RegioNews
20 жовтня 2020
Андрій Мартинов: Якщо у Борщагівській ОТГ і далі залишиться стара влада, буде трагедія
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
Всі відео »
Схеми "Великого будівництва"-2: малювання цін "від ліхтаря" та освоєння коштів за незроблені дороги
Місцеві коаліціади. Хто контролюватиме новообрану Вінницьку облраду
Всі публікації »
Юрій Бутусов
Юрій Гаврилечко
Кирило Сазонов
Всі блоги »