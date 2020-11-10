У Петра Порошенка померла теща, яка хворіла на коронавірус
У вівторок, 10 листопада, померла теща п’ятого президента України Петра Порошенка Людмила Переведенцева.
Про це Петро Порошенко повідомив у Facebook, передає RegioNews.
Коли йдуть у засвіти батьки, ми перестаємо бути дітьми. Цього року ми з Мариною осиротіли. У червні пішов мій тато. Потім у серпні – тато Марини. Сьогодні перестало битися серце Марининої мами. Вічна їй пам'ять”, – написав Порошенко.
"Дорогі наші батьки, молимо Бога за ваш спокій у Царстві Небесному, а нам хай дасть сил подолати невимовний біль розставання", - додав він.
Минулого тижня Порошенко розповідав, що його теща при смерті від COVID-19.
Нагадаємо, 16 червня помер батько п'ятого президента України Петра Порошенка. 29 вересня стало відомо, що Петро Порошенко захворів на коронавірус.