У Петра Порошенка померла теща, яка хворіла на коронавірус

Раніше стало відомо, що у неї виявили COVID-19

Раніше стало відомо, що у неї виявили COVID-19

Фото: із відкритих джерел

Про це Петро Порошенко повідомив у Facebook, передає RegioNews.

Коли йдуть у засвіти батьки, ми перестаємо бути дітьми. Цього року ми з Мариною осиротіли. У червні пішов мій тато. Потім у серпні – тато Марини. Сьогодні перестало битися серце Марининої мами. Вічна їй пам'ять”, – написав Порошенко.

"Дорогі наші батьки, молимо Бога за ваш спокій у Царстві Небесному, а нам хай дасть сил подолати невимовний біль розставання", - додав він.

Минулого тижня Порошенко розповідав, що його теща при смерті від COVID-19.

Нагадаємо, 16 червня помер батько п'ятого президента України Петра Порошенка. 29 вересня стало відомо, що Петро Порошенко захворів на коронавірус.