09:44  10 листопада
В Україні майже 11 тисяч випадків зараження COVID-19 за добу
17:34  10 листопада
Найбільше українці не довіряють Єрмаку та Венедіктовій - опитування
18:05  10 листопада
Окупанти гатили по наших бійцях поблизу Водяного, в ЗСУ - без втрат
UA | RU
UA | RU
10 листопада 2020, 21:49 31

У Петра Порошенка померла теща, яка хворіла на коронавірус

10 листопада 2020, 21:49 31
Читайте также на русском языке
Раніше стало відомо, що у неї виявили COVID-19
Раніше стало відомо, що у неї виявили COVID-19
Фото: із відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У вівторок, 10 листопада, померла теща п’ятого президента України Петра Порошенка Людмила Переведенцева.

Про це Петро Порошенко повідомив у Facebook, передає RegioNews.

Коли йдуть у засвіти батьки, ми перестаємо бути дітьми. Цього року ми з Мариною осиротіли. У червні пішов мій тато. Потім у серпні – тато Марини. Сьогодні перестало битися серце Марининої мами. Вічна їй пам'ять”, – написав Порошенко.

"Дорогі наші батьки, молимо Бога за ваш спокій у Царстві Небесному, а нам хай дасть сил подолати невимовний біль розставання", - додав він.

Минулого тижня Порошенко розповідав, що його теща при смерті від COVID-19.

Нагадаємо, 16 червня помер батько п'ятого президента України Петра Порошенка. 29 вересня стало відомо, що Петро Порошенко захворів на коронавірус.

Петро Порошенко коронавірус смерть COVID-19
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Україну без додаткових заходів в січні чекає "італійський сценарій” - Шмигаль
10 листопада 2020, 21:37
Карантин вихідного дня: у "Слузі народу” назвали злочинною позицію мерів, які проти
10 листопада 2020, 20:38
Прем'єр-міністр Шмигаль отримав негативний тест на COVID-19
10 листопада 2020, 19:16
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
20 жовтня 2020
Андрій Мартинов: Якщо у Борщагівській ОТГ і далі залишиться стара влада, буде трагедія
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
Всі відео »
Друготуровий Дніпро: брудні мерські перегони і передбачувана коаліція
Результати виборів у Миколаєві: фіаско "слуг" та другий тур із Сєнкевичем і Чайкою
Всі публікації »
Артем Моісєєнко
Олександр Черненко
Станіслав Асєєв
Всі блоги »