В Україні кількість хворих коронавірусом добігає до 300 тисяч
Протягом останньої доби виявлено понад п`ять тисяч нових випадків
Протягом останньої доби виявлено понад п`ять тисяч нових випадків
В Україні станом на ранок на 18 жовтня зафіксовано понад 298 тисяч випадків COVID-19.
Про це пише RegioNews з посиланням на МОЗ України.
Зокрема, із 298 872 хворих на COVID-19 в Україні за останню добу виявили 5 231 інфікованого.
Від хвороби загалом в країні з початку епідемії померли 5 607 людей, з них за добу — 90.
Одужали від хвороби в Україні всього 125 377 людей, за добу — 1 264.
За станом на 18 жовтня активних хворих — 167 888 людей, приріст хворих на лікуванні за добу — 3 877.
Нагадаємо, вчора в Україні зафіксовано новий антирекорд з COVID-19: 6410 випадків захворювання.
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