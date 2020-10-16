Ляшко розповів, коли та чию вакцину від COVID-19 отримає Україна

Країна може отримати британську AstraZeneca і американську Novavax вакцину від коронавірусу

Країна може отримати британську AstraZeneca і американську Novavax вакцину від коронавірусу

Фото: з відкритих джерел

Головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що Україна в рамках ініціативи COVAX може отримати вакцини виробників AstraZeneca і Novavax.

Про це він розповів у ході пресбрифінгу, передає RegioNews.

Ми робимо все можливе, щоб Україна отримала вакцину однією з перших. Ми увійшли в COVAX, який об'єднує 180 країн... 92 країни, включаючи Україну, отримають вакцину безкоштовно або нижче ринкової вартості. Для цих країн будуть використовувати вакцини AstraZeneca – для 61 країни, а також Novavax - для 92 країн", - повідомив Ляшко.

За його словами, вакцина буде надаватися кількома траншами, перший з яких буде в кількості 3% від населення. Всього ж Україна повинна отримати вакцину для 20% населення.

"Буде кілька траншів вакцини, щоб покрити, як мінімум, 20% населення з пріоритетних груп: працівники медустанов з високим ризиком інфікування, працівники, що забезпечують реагування на надзвичайні ситуації, люди з супутніми захворюваннями, люди старшого віку, працівники з критичним рівнем ризику, працівники шкіл, люди, які проживають у притулках для бездомних", - додав Ляшко.

Раніше повідомлялося, що до кінця наступного тижня очікується поставка в області України препарату "Ремдесивір", який використовують при лікуванні коронавірусу. У МОЗ заявляють, що отримають 18 тисяч доз даного лікарського засобу.