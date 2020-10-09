Шмигаль збирає на нараду топ-посадовців через ситуацію з коронавірусом в Україні

На засіданні будуть присутні голови ОДА

На засіданні будуть присутні голови ОДА

Фото: Facebook

Через ситуацію з поширенням коронавірусу в Україні прем'єр-міністр Денис Шмигаль збирає на позачергову нараду СНБО, міністрів і голів обласних державних адміністрацій.

Як передає RegioNews, про це повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на джерело в Кабміні.

За інформацією джерела, після селекторного засідання по темі COVID-19 буде урядове засідання. Також після цього, своє засідання може провести Державна і регіональна комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Нагадаємо ситуація з поширенням коронавірусу в Україні набирає обертів, сьогодні зафіксовано новий антирекорд - захворіли понад 5800 осіб.

Через збільшення випадків зараження коронавірусом МОЗ почав підготовку тимчасових госпіталів для хворих.

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