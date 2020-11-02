В Україні після вихідних знизився добовий показник COVID-19: що відомо
Найбільше нових випадків хвороби виявили у Харківській області - 817
Найбільше нових випадків хвороби виявили у Харківській області - 817
В Україні за 1 листопада COVID-19 діагностували у 6754 осіб, померло 69 хворих, одужали 2327 пацієнтів.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, передає RegioNews.
Найбільше нових випадків зареєстровано у Харківській області - 817, у Львівській - 464, Чернівецькій - 418 і Житомирській - 398 областях.
У Києві за минулу добу коронавірус діагностували у 507 осіб.
За добу було проведено 36 587 тестувань на COVID-19. З них методом ПЛР - 31 662, методом ІФА - 4925.
В країні за весь час пандемії захворіло 402 194 осіб, з них 163 768 одужали, летальних випадків - 7375.
Нагадаємо, в Україні на ранок 1 листопада було зареєстровано 395440 випадків коронавірусної хвороби.
Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
20 жовтня 2020
Андрій Мартинов: Якщо у Борщагівській ОТГ і далі залишиться стара влада, буде трагедія
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
Труханов втрачає слухняну міськраду: з ким буде домовлятися мер
Вибори в Запоріжжі: чи вдасться меру Буряку дожити до кінця другого терміну і до чого тут Коломойський