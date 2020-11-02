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02 листопада 2020, 09:49 38

В Україні після вихідних знизився добовий показник COVID-19: що відомо

02 листопада 2020, 09:49 38
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Найбільше нових випадків хвороби виявили у Харківській області - 817
Найбільше нових випадків хвороби виявили у Харківській області - 817
Фото: з відкритих джерел
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В Україні за 1 листопада COVID-19 діагностували у 6754 осіб, померло 69 хворих, одужали 2327 пацієнтів.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, передає RegioNews.

Найбільше нових випадків зареєстровано у Харківській області - 817, у Львівській - 464, Чернівецькій - 418 і Житомирській - 398 областях.

У Києві за минулу добу коронавірус діагностували у 507 осіб.

За добу було проведено 36 587 тестувань на COVID-19. З них методом ПЛР - 31 662, методом ІФА - 4925.

В країні за весь час пандемії захворіло 402 194 осіб, з них 163 768 одужали, летальних випадків - 7375.

Нагадаємо, в Україні на ранок 1 листопада було зареєстровано 395440 випадків коронавірусної хвороби.

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