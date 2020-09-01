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01 вересня 2020, 13:12 7

Київ і ще 17 регіонів не готові послабити карантин

01 вересня 2020, 13:12 7
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Фото: flickr
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Станом на 1 вересня в Україні не відповідають критеріям для послаблення карантину Київ і ще 17 областей.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я, передає RegioNews.

За даними міністерства, у цих регіонах перевищено показник захворюваності на 100 тисяч населення за останні 14 днів.

Не відповідають критеріям МОЗ наступні регіони: Київ, Вінницька, Волинська, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Хмельницька, Чернівецька і Чернігівська області.

Найвищий рівень захворюваності на COVID-19 на 100 тисяч населення за останні 14 днів було зафіксовано у Чернівецькій області, а саме 274,1 на 100 тисяч.

У Тернопільскій області - 221,3 на 100 тис. населення, Івано-Франківській області - 175 на 100 тис. населення, Рівненській області - 125,2 на 100 тис. населення, Харківській області - 112,4 на 100 тис. населення”, - йдеться в повідомленні.

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