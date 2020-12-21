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21 грудня 2020, 11:24 96

Мер Одеси Геннадій Труханов вилікувався від COVID-19

21 грудня 2020, 11:24 96
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Раніше попри позитивний тест його виписали з лікарні
Раніше попри позитивний тест його виписали з лікарні
Фото: із відкритих джерел
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Мер Одеси Геннадій Труханов вилікувався від COVID-19 і повертається до виконання своїх обов’язків.

Про це він повідомив під час дистанційного засідання оперативного штабу з питань ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, передає RegioNews.

За словами міського голови, він отримав негативний ПЛР-тест у суботу, 19 грудня.

Безпечний та можу виконувати свої обов'язки. Тому настрій хороший," — сказав мер Одеси.

Нагадаємо, 9 грудня мер Одеси Геннадій Труханов захворів на коронавірус.

Згодом Труханова госпіталізували в інфекційну лікарню, оскільки стан здоров’я міського голови Одеси погіршився..

Одеса коронавірус мер Геннадій Труханов лікування COVID-19
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