Мер Одеси Геннадій Труханов вилікувався від COVID-19
Раніше попри позитивний тест його виписали з лікарні
Раніше попри позитивний тест його виписали з лікарні
Мер Одеси Геннадій Труханов вилікувався від COVID-19 і повертається до виконання своїх обов’язків.
Про це він повідомив під час дистанційного засідання оперативного штабу з питань ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, передає RegioNews.
За словами міського голови, він отримав негативний ПЛР-тест у суботу, 19 грудня.
Безпечний та можу виконувати свої обов'язки. Тому настрій хороший," — сказав мер Одеси.
Нагадаємо, 9 грудня мер Одеси Геннадій Труханов захворів на коронавірус.
Згодом Труханова госпіталізували в інфекційну лікарню, оскільки стан здоров’я міського голови Одеси погіршився..
Вже третій тиждень поспіль в країні знижується кількість хворих COVID-19 - СтепановВсі новини »
21 грудня 2020, 10:49В Україні після вихідних знизився добовий показник COVID-19
21 грудня 2020, 09:03Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
20 грудня 2020, 19:00
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
14 грудня 2020
Зірковий капелюх: чому головна ялинка країни змінила верхівку
02 грудня 2020
В Україні скасували карантин вихідного дня
Бардак в облраді: Запоріжжя може піти на дострокові вибори через політичну кризу
Після Кернеса: хто претендуватиме на керівництво Харковом