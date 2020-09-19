В Україні за добу понад 3200 нових хворих коронавірусом
Найбільше хворих виявили в Києві, Тернопільській, Одеській та Львівській областях
Найбільше хворих виявили в Києві, Тернопільській, Одеській та Львівській областях
В Україні за минулу добу виявили 3 240 нових випадків COVID-19, 48 людей померли, 1268 пацієнтів одужали.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, передає RegioNews.
За весь час пандемії в країні захворіло 172 712 осіб, з них 76 754 одужали, летальних випадків - 3516.
Найбільше хворих за добу зафіксували у Тернопільській - 311, Одеській - 281, Львівській - 260 областях і Києві - 400.
Ситуація в регіонах виглядає наступним чином:
- Вінницька область — 5200 випадків;
- Волинська область — 6783 випадки;
- Дніпропетровська область — 3878 випадків;
- Донецька область — 2371 випадок;
- Житомирська область — 4931 випадок;
- Закарпатська область — 9110 випадків;
- Запорізька область — 2829 випадків;
- Івано-Франківська область — 12212 випадків;
- Кіровоградська область — 973 випадки;
- м. Київ — 19140 випадків;
- Київська область — 7611 випадків;
- Львівська область — 18129 випадків;
- Луганська область — 735 випадків;
- Миколаївська область — 2374 випадки;
- Одеська область — 11205 випадків;
- Полтавська область — 1461 випадок;
- Рівненська область — 11015 випадків;
- Сумська область — 2916 випадків;
- Тернопільська область — 11016 випадків;
- Харківська область — 14464 випадки;
- Херсонська область — 790 випадків;
- Хмельницька область — 4481 випадок;
- Чернівецька область — 12983 випадки;
- Чернігівська область — 3188 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Нагадаємо, за 17 вересня в Україні заразилися COVID-19 ще 3228 осіб.
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