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19 вересня 2020, 10:29 5

В Україні за добу понад 3200 нових хворих коронавірусом

19 вересня 2020, 10:29 5
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Найбільше хворих виявили в Києві, Тернопільській, Одеській та Львівській областях
Найбільше хворих виявили в Києві, Тернопільській, Одеській та Львівській областях
Фото: з відкритих джерел
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В Україні за минулу добу виявили 3 240 нових випадків COVID-19, 48 людей померли, 1268 пацієнтів одужали.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, передає RegioNews.

За весь час пандемії в країні захворіло 172 712 осіб, з них 76 754 одужали, летальних випадків - 3516.

Найбільше хворих за добу зафіксували у Тернопільській - 311, Одеській - 281, Львівській - 260 областях і Києві - 400.

Ситуація в регіонах виглядає наступним чином:

  • Вінницька область — 5200 випадків;
  • Волинська область — 6783 випадки;
  • Дніпропетровська область — 3878 випадків;
  • Донецька область — 2371 випадок;
  • Житомирська область — 4931 випадок;
  • Закарпатська область — 9110 випадків;
  • Запорізька область — 2829 випадків;
  • Івано-Франківська область — 12212 випадків;
  • Кіровоградська область — 973 випадки;
  • м. Київ — 19140 випадків;
  • Київська область — 7611 випадків;
  • Львівська область — 18129 випадків;
  • Луганська область — 735 випадків;
  • Миколаївська область — 2374 випадки;
  • Одеська область — 11205 випадків;
  • Полтавська область — 1461 випадок;
  • Рівненська область — 11015 випадків;
  • Сумська область — 2916 випадків;
  • Тернопільська область — 11016 випадків;
  • Харківська область — 14464 випадки;
  • Херсонська область — 790 випадків;
  • Хмельницька область — 4481 випадок;
  • Чернівецька область — 12983 випадки;
  • Чернігівська область — 3188 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, за 17 вересня в Україні заразилися COVID-19 ще 3228 осіб.

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