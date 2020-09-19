В Україні за добу понад 3200 нових хворих коронавірусом

Найбільше хворих виявили в Києві, Тернопільській, Одеській та Львівській областях

Найбільше хворих виявили в Києві, Тернопільській, Одеській та Львівській областях

Фото: з відкритих джерел

В Україні за минулу добу виявили 3 240 нових випадків COVID-19, 48 людей померли, 1268 пацієнтів одужали.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, передає RegioNews.

За весь час пандемії в країні захворіло 172 712 осіб, з них 76 754 одужали, летальних випадків - 3516.

Найбільше хворих за добу зафіксували у Тернопільській - 311, Одеській - 281, Львівській - 260 областях і Києві - 400.

Ситуація в регіонах виглядає наступним чином:

Вінницька область — 5200 випадків;

Волинська область — 6783 випадки;

Дніпропетровська область — 3878 випадків;

Донецька область — 2371 випадок;

Житомирська область — 4931 випадок;

Закарпатська область — 9110 випадків;

Запорізька область — 2829 випадків;

Івано-Франківська область — 12212 випадків;

Кіровоградська область — 973 випадки;

м. Київ — 19140 випадків;

Київська область — 7611 випадків;

Львівська область — 18129 випадків;

Луганська область — 735 випадків;

Миколаївська область — 2374 випадки;

Одеська область — 11205 випадків;

Полтавська область — 1461 випадок;

Рівненська область — 11015 випадків;

Сумська область — 2916 випадків;

Тернопільська область — 11016 випадків;

Харківська область — 14464 випадки;

Херсонська область — 790 випадків;

Хмельницька область — 4481 випадок;

Чернівецька область — 12983 випадки;

Чернігівська область — 3188 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, за 17 вересня в Україні заразилися COVID-19 ще 3228 осіб.

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