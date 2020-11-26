Степанов назвав області, де ситуація з COVID-ліжками й киснем найгірша

Нині відведено 57 446 коронавірусних ліжок

Нині відведено 57 446 коронавірусних ліжок

Рixabay

В Україні найбільш напружена ситуація з ліжками для хворих на коронавірусну хворобу й забезпеченням їх киснем спостерігається у двох містах, а також у двох областях.

Про це повідомив очільник Міністерства охорони здоров'я Максим Степанов під час брифінгу, передає RegioNews.

"МОЗ постійно інформує і доповідає населенню, яка в нас ситуація з ліжками. Ми говоримо – так, у нас не все ідеально. У нас дійсно виникають проблеми в деяких регіонах", – наголосив він.

За словами Степанова, якщо подивитися на загальну картину по Україні, нині під лікування хворих на COVID-19 уже відведено 57 446 ліжок, з яких забезпечено киснем – 27 482 ліжка. Окрім того, вільними є станом на зараз 13 653 ліжка.

"Так, ми дійсно знаємо, про всі проблеми, які виникають… Так, дуже напружена ситуація у місті Київ. У нас є напружена ситуація в Черкаській області, в місті Одеса, у Сумській області… Але ми чітко знаємо, як ми у найближчим термін вирішимо всю цю проблематику", – підсумував міністр.

Нагадаємо, в Україні за 25 листопада коронавірус виявили у 15 331 людини, госпіталізували 1955 людей, а 9617 пацієнтів одужали.