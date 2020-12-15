12:19  15 грудня
Глава енергетичного комітету Ради Герус захворів Covid-19
11:59  15 грудня
"Слуги" проведуть ще одне засідання фракції: що обговорять
08:12  15 грудня
Стріляли біля Авдіївки: від початку доби бойовики порушили один раз режим "тиші"
UA | RU
UA | RU
15 грудня 2020, 13:13 1150

Протест ФОПів: на Майдані почалися сутички між мітингувальниками і поліцією

15 грудня 2020, 13:13 1150
Читайте также на русском языке
Раніше підприємці оголосили про початок "податкового Майдану"
Раніше підприємці оголосили про початок "податкового Майдану"
Фото: РБК
Читайте также
на русском языке

У Києві на Майдані Незалежності відбуваються сутички між поліцією та підприємцями, які сьогодні влаштували акцію під Верховної радою та Офісом президента.

Про це повідомляє Telegram-канал PavlovskyNEWS, передає RegioNews.

Відомо, що лідери протестувальників заявили, що будуть встановлювати намети на Майдані Незалежності.

Працівники Нацполіції стали цьому перешкоджати.

Правоохоронці відібрали кілька наметів і викинули їх за паркан. Протистояння триває”, - йдеться в повідомленні.

Зараз підприємців беруть в кільце, щоб вони не змогли розбити табір в центрі Києва. Силовики почали застосовувати сльозогінний газ. Протестуючі кидають в правоохоронців палиці, дудки, частини наметів.

Також запалили димові шашки. Правоохоронці оточують Майдан по периметру. Зі сцени представники руху SaveФОП заявили, що не планують залишати центр Києва.

Представники бізнесу вимагають скасування заборони на підприємницьку діяльність під час введення локдауну в Україні. Також вони пропонують не платити разову допомогу в розмірі 8 тисяч гривень, а надати їм дотації.

Нагадаємо, у Києві сьогодні, 15 грудня, біля стін Верховної Ради на акцію протесту "SaveФОП" зібралося кілька тисяч підприємців.

Київ протест поліція зіткнення акція підприємці
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Поліція посилила охорону у центрі столиці через масові протести ФОПів
15 грудня 2020, 11:58
Допомога від держави: у перший день заявки подали понад 30 тисяч українців
15 грудня 2020, 10:31
Перед Радою на мітинг вийшли декілька тисяч підприємців
15 грудня 2020, 10:01
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
14 грудня 2020
Зірковий капелюх: чому головна ялинка країни змінила верхівку
02 грудня 2020
В Україні скасували карантин вихідного дня
01 грудня 2020
Секс-скандали в Раді: хто, кому і за скільки
Всі відео »
Зміни в уряді: хто з міністрів - головні кандидати на виліт
Місцеві коаліціади. Хто контролюватиме Хмельницьку облраду
Всі публікації »
Кирило Сазонов
Володимир Фесенко
Ігор Попов
Всі блоги »