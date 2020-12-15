Протест ФОПів: на Майдані почалися сутички між мітингувальниками і поліцією

Раніше підприємці оголосили про початок "податкового Майдану"

Раніше підприємці оголосили про початок "податкового Майдану"

Фото: РБК

У Києві на Майдані Незалежності відбуваються сутички між поліцією та підприємцями, які сьогодні влаштували акцію під Верховної радою та Офісом президента.

Про це повідомляє Telegram-канал PavlovskyNEWS, передає RegioNews.

Відомо, що лідери протестувальників заявили, що будуть встановлювати намети на Майдані Незалежності.

Працівники Нацполіції стали цьому перешкоджати.

Правоохоронці відібрали кілька наметів і викинули їх за паркан. Протистояння триває”, - йдеться в повідомленні.

Зараз підприємців беруть в кільце, щоб вони не змогли розбити табір в центрі Києва. Силовики почали застосовувати сльозогінний газ. Протестуючі кидають в правоохоронців палиці, дудки, частини наметів.

Також запалили димові шашки. Правоохоронці оточують Майдан по периметру. Зі сцени представники руху SaveФОП заявили, що не планують залишати центр Києва.

Представники бізнесу вимагають скасування заборони на підприємницьку діяльність під час введення локдауну в Україні. Також вони пропонують не платити разову допомогу в розмірі 8 тисяч гривень, а надати їм дотації.

Нагадаємо, у Києві сьогодні, 15 грудня, біля стін Верховної Ради на акцію протесту "SaveФОП" зібралося кілька тисяч підприємців.