Степанов провів нараду з мерами міст щодо карантину: про що домовилися
Міністерство охорони здоров'я провело селекторну нараду з мерами обласних центрів з питань контролю за дотриманням протиепідемічних заходів.
Про це розповів сьогодні на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов, повідомляє RegioNews.
За його словами, МОЗ домовився з мерами "по багатьох позиціях" в подальших діях.
"Я готовий ініціювати ці зміни в постанову уряду. У свою чергу, мери міст підтримали, що ми не повинні проводити масові заходи, потрібен контроль на транспорті та ринках", — зазначив Степанов.
Він додав, що мери також запропонували інший режим роботи шкіл і дитячих садів. Степанов пообіцяв підтримати перед урядом цю ініціативу.
Нагадаємо, з 14 вересня в Україні набрали чинності нові зони карантину.
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