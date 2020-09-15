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15 вересня 2020, 10:57 5

Степанов провів нараду з мерами міст щодо карантину: про що домовилися

15 вересня 2020, 10:57 5
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В Україні хочуть змінити роботу шкіл і дитячих садків
В Україні хочуть змінити роботу шкіл і дитячих садків
Фото: МОЗ
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Міністерство охорони здоров'я провело селекторну нараду з мерами обласних центрів з питань контролю за дотриманням протиепідемічних заходів.

Про це розповів сьогодні на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов, повідомляє RegioNews.

За його словами, МОЗ домовився з мерами "по багатьох позиціях" в подальших діях.

"Я готовий ініціювати ці зміни в постанову уряду. У свою чергу, мери міст підтримали, що ми не повинні проводити масові заходи, потрібен контроль на транспорті та ринках", — зазначив Степанов.

Він додав, що мери також запропонували інший режим роботи шкіл і дитячих садів. Степанов пообіцяв підтримати перед урядом цю ініціативу.

Нагадаємо, з 14 вересня в Україні набрали чинності нові зони карантину.

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коронавірус карантин міністр мер МОЗ
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