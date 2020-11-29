Смерть пацієнтів на ШВЛ у Жовкві: МОЗ перевірить всі лікарні України

Двоє хворих на COVID-19 пацієнтів померли через відсутність електрики

Двоє хворих на COVID-19 пацієнтів померли через відсутність електрики

Фото: із відкритих джерел

Ситуацію зі смертю пацієнтів на ШВЛ у Львівській області буде розслідувати спеціальна комісія Міністерства охорони здоров’я.

Про це повідомив глава МОЗ Максим Степанов, передає RegioNews.

Через вимкнення електропостачання у Жовківській районній лікарні двоє пацієнтів, які знаходились на апаратах штучної вентиляції легень, померли”, - написав Степанов.

Він додав, що лікарі боролися за їхні життя за допомогою мішка Амбу, проте врятувати пацієнтів не вдалося.

Степанов стверджує, що лікарня була забезпечена аварійним дизель-генератором, який нібито не переключався автоматично.

На місце терміново направлено комісію, щоб з’ясувати всі обставини. Також перевірки обладнання будуть проведені в усіх лікарнях по всій країні. Такі ситуації є неприпустимими. Роботу комісії триматиму на особистому контролі”, - додав міністр.

Нагадаємо, на Львівщині під ШВЛ померли двоє пацієнтів через відсутність електрики в лікарні.