Українці зможуть безкоштовно робити тести на COVID-19 в приватних лабораторіях

Уряд виділив для цього необхідне фінансування

Уряд виділив для цього необхідне фінансування

Фото: flickr

Кабінет міністрів України додатково виділив на тестування в Україні 260 млн грн.

Про це на брифінгу розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов, пише RegioNews.

100 млн гривень будуть спрямовані на контракти з приватними лабораторіями та іншої форми власності для тестування методом ПЛР, щоб збільшити кількість тестувань, які безоплатно робляться нашим громадянам", - заявив Степанов.

Він також зазначив, що решта 160 млн гривень піде на додаткову закупівлю реагентів та обладнання.

Нагадаємо, уряд виділив більше 572 млн на медичний кисень для лікарень.