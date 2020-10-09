Українці зможуть безкоштовно робити тести на COVID-19 в приватних лабораторіях
Уряд виділив для цього необхідне фінансування
Уряд виділив для цього необхідне фінансування
Кабінет міністрів України додатково виділив на тестування в Україні 260 млн грн.
Про це на брифінгу розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов, пише RegioNews.
100 млн гривень будуть спрямовані на контракти з приватними лабораторіями та іншої форми власності для тестування методом ПЛР, щоб збільшити кількість тестувань, які безоплатно робляться нашим громадянам", - заявив Степанов.
Він також зазначив, що решта 160 млн гривень піде на додаткову закупівлю реагентів та обладнання.
Нагадаємо, уряд виділив більше 572 млн на медичний кисень для лікарень.
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