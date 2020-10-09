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09 жовтня 2020, 20:00 2

Українці зможуть безкоштовно робити тести на COVID-19 в приватних лабораторіях

09 жовтня 2020, 20:00 2
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Уряд виділив для цього необхідне фінансування
Уряд виділив для цього необхідне фінансування
Фото: flickr
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Кабінет міністрів України додатково виділив на тестування в Україні 260 млн грн.

Про це на брифінгу розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов, пише RegioNews.

100 млн гривень будуть спрямовані на контракти з приватними лабораторіями та іншої форми власності для тестування методом ПЛР, щоб збільшити кількість тестувань, які безоплатно робляться нашим громадянам", - заявив Степанов.

Він також зазначив, що решта 160 млн гривень піде на додаткову закупівлю реагентів та обладнання.

Нагадаємо, уряд виділив більше 572 млн на медичний кисень для лікарень.

коронавірус тести Лабораторія бюджетні кошти Максим Степанов
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